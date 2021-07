The Sims 4 Vita in Campagna, disponibile un nuovo gameplay trailer

EA e Maxis hanno rilasciato un nuovissimo trailer che mostra le funzionalità del prossimo expansion pack The Sims 4 Vita in Campagna, il cui lancio è previsto su PC e console il 22 luglio (2021).

The Sims 4 Vita in Campagna trasporterà i giocatori nell'accogliente cittadina di Henford-on-Bagley, un luogo in cui ci sono molti modi per abbracciare lo stile di vita rurale. I Sims possono coltivare i propri prodotti per i pasti, dall'orto alla tavola, allevare e fare amicizia con gli animali, conoscere la gente del posto e trovare tanti modi per entrare in contatto con la natura.

Il trailer mostra tutte le novità entusiasmanti che la campagna offrirà ai Sims: si potrà conoscere nuova gente sorseggiando una pinta nel pub The Gnome's Arms, provare a preparare una qualsiasi delle 16 varietà di marmellata, godersi un delizioso picnic e dedicarsi a un nuovo hobby come il punto croce.

I giocatori possono anche incoraggiare i loro Sims a vivere dei frutti della terra, coltivando e procurandosi il cibo per un autentico stile di vita "dal giardino alla tavola" con la sfida dei lotti "Vita Semplice", oppure di portare i loro pregiati raccolti alla Fiera di Finchwick vantandosene con tutto il villaggio.

A Henford-on-Bagley vi sono animali in abbondanza: così i Sims possono allevare i polli per far produrre loro uova fresche, fare amicizia con le mucche per un avere del latte gustoso o allevare i lama per trarne morbida lana.

