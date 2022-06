The Texas Chain Saw Massacre debutterà nel 2023, ecco il gameplay trailer

Gun Interactive e Sumo Nottingham sono entusiasti di condividere il nuovo filmato di gioco di The Texas Chain Saw Massacre in un trailer non tagliato a fascia rossa. Con la Slaughter Family e le loro vittime, il trailer mostra gli spaventi e le viste familiari del film originale insieme a una serie di macabre sorprese, condividendo anche i dettagli sulla disponibilità estesa della piattaforma e sulla finestra di rilascio.

Clicca qui per visionare il sito ufficiale del gioco.

"Dalla rivelazione, una delle principali domande che abbiamo ricevuto è stata 'quando vedremo filmati di gioco?' Siamo fortunati a poter celebrare questa notizia insieme al gameplay che la nostra community era ansiosa di vedere e portarli oltre dettagli su quando possono aspettarsi di mettere le mani sul gioco per provarlo in prima persona. Speriamo che i fan siano entusiasti del trailer non tagliato di The Texas Chain Saw Massacre come lo siamo noi per mostrarglielo". - Daniel Nixon, Direttore delle Comunicazioni, Gun Interactive.

The Texas Chain Saw Massacre sarà lanciato nel 2023 su Playstation4, Playstation5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC tramite Steam e Microsoft Store e sarà lanciato su Game Pass su Xbox e PC.

"La community ha chiesto e siamo entusiasti di rispondere che i nostri partner di Sumo sono stati in grado di creare un piano per portare The Texas Chain Saw Massacre sulle piattaforme Xbox One e PlayStation4 in un modo che preserva il gameplay e il tono visivo di il titolo dando ai giocatori ciò che hanno chiesto. Per noi era importante consentire a tutti i fan del franchise di sperimentare la nostra visione del gioco". – Ismael Vicens, produttore esecutivo, Gun Interactive