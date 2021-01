THQ Nordic e Feld Entertainment annunciano Monster Jam Steel Titans 2

THQ Nordic e Feld Entertainment hanno annunciato oggi Monster Jam Steel Titans 2, inclusa una prima occhiata al gioco in azione! In uscita il 2 marzo 2021 al prezzo di 39.99€ su PC, sistema di intrattenimento per computer PlayStation 4, console Xbox One, Nintendo Switch e Stadia, Monster Jam Steel Titans 2 espande il franchise con il multiplayer online, un elenco di camion ampliato e cinque nuovi mondi esplorare.

I giocatori che preordinano il pacchetto Power Out ora riceveranno un accesso anticipato di 24 ore al gioco base Monster Jam Steel Titans 2, al camion Inverse Higher Education PIÙ l'originale Monster Jam Steel Titans e TRE pacchetti camion DLC. I pacchetti di camion includono Fire and Ice, Bakugan Dragonoid e Gold Truck Bundle, per un totale di 17 camion Monster Jam aggiuntivi per gareggiare! Prendi questo enorme bonus per il preordine qui (inserisci il link alla pagina del preordine).

"Siamo entusiasti di iniziare il 2021 con una rapida anteprima di ciò che i nostri fedeli fan possono aspettarsi di giocare molto presto!" ha affermato Jeff Bialosky, Senior Vice President of Global Partnerships, Feld Entertainment. "Monster Jam Steel Titans 2 rende omaggio alla storia di Monster Jam con l'aggiunta di molti camion preferiti dai fan, così come espande l'universo di Monster Jam con l'introduzione di nuovi mondi ispirati ai design di camion popolari. I fan possono anche aspettarsi di competere con i loro amici e la famiglia in sfide multiplayer online per la prima volta!".

"Monster Jam Steel Titans 2 rappresenta un'enorme espansione dell'esperienza dei videogiochi di Monster Jam e siamo entusiasti di poter finalmente rivelare parte di ciò che stiamo facendo alle legioni di fan", ha dichiarato Lenore Gilbert, CEO di Rainbow Studios. "Monster Jam Steel Titans 2 è un enorme passo avanti per il franchise: non vediamo l'ora di vedere i fan reagire alla vista di camion come Higher Education, Backwards Bob, Grave Digger e Ice Cream Man in mondi nuovi di zecca!".

Monster Jam Steel Titans 2 combina tutto ciò che i fan hanno amato dell'originale e racchiude più camion, nuovi mondi e multiplayer online! L'elenco ampliato di camion è 38 e include i preferiti dai fan come Sparkle Smash, Megalodon, Higher Education, Avenger e Backwards Bob! I cinque, nuovissimi mondi di gioco si espandono nell'universo di Monster Jam, fornendo esplorazioni e scoperte infinite per i giocatori.

Monster Jam Steel Titans 2 offre anche gli aspetti competitivi desiderati dai fan delle corse, dalle corse testa a testa negli stadi alle competizioni freestyle alle sfide waypoint. I giocatori possono sfidare amici in tutto il mondo con il nuovo multiplayer online fino a sei giocatori.

