Thunderbolt 4, Intel effettua la dimostrazione di un primo prototipo

Intel ha effettuato la dimostrazione di un primo prototipo della nuova generazione di Thunderbolt contestuale al rilascio delle specifiche USB4 v2 da parte dell’USB Implementers Forum (USB-IF) nella giornata di oggi. Il nuovo Thunderbolt fornisce 80 Gbps di ampiezza di banda in entrambe le direzioni e abilita fino a 120 Gbps per un’esperienza di visualizzazione ottimale e una capacità fino a tre volte superiore rispetto a quella fornita dalle tecnologie attuali. La nuova tecnologia è pensata per rispondere alle sempre crescenti esigenze dei gamer e dei creatori di contenuti, mantenendo la compatibilità con le precedenti versioni di Thunderbolt e USB.

“Intel è da sempre leader nel settore della connettività cablata e le porte Thunderbolt sono oggi le più utilizzate nei PC portatili e integrate in tre generazioni di CPU Intel per il segmento. Siamo entusiasti di poter ribadire la nostra leadership con la nuova generazione di Thunderbolt basata sulle specifiche USB4 v2, definite da Intel e altri membri dell’USB Promoter Group”.

- Jason Ziller, general manager, Client Connectivity Division, Intel

Perché è importante: la demo di questo prototipo rappresenta un'importante pietra miliare nel percorso verso la disponibilità commerciale della nuova generazione di Thunderbolt. Creatori di contenuti e gamer si aspettano ampiezze di banda sempre maggiori per una resa ottimale su display ad alta risoluzione, immagini a bassa latenza e backup o trasferimento di file video e dati di grandi dimensioni. Il nuovo Thunderbolt fornirà fino a tre volte la capacità di Thunderbolt 4 e renderà sempre più efficienti e coinvolgenti il gaming e la creazione di contenuti. Oltre a supportare l'ultima versione di USB4, la nuova generazione di Thunderbolt includerà miglioramenti in diverse aree, tra cui:

Il doppio dell’ampiezza di banda totale di Thunderbolt 4, 80 Gbps, e fino a tre volte l’ampiezza di banda per usi intensivi di video, ovvero 120 Gbps.

Supporto del nuovo DisplayPort 2.1 per la migliore esperienza di visualizzazione.

Due volte la velocità effettiva nel trasferimento di dati PCI Express per una maggiore velocità di storage e grafica esterna.

Funziona con gli attuali cavi passivi fino a 1 m tramite una nuova tecnologia di signaling.

Compatibile con le versioni precedenti di Thunderbolt, USB e DisplayPort.

Supportato dai programmi di abilitazione e certificazione di Intel

Come Thunderbolt conduce il progresso del settore: con l'obiettivo di rendere Thunderbolt disponibile a tutti, nel 2019 Intel ha fornito le proprie specifiche del protocollo Thunderbolt all'USB Promoter Group e questo è stato utilizzato come base per USB4. In qualità di leader in questo gruppo, Intel ha continuato a lavorare per estendere le prestazioni di USB4 a un nuovo livello.

Intel ha una lunga storia di leadership nel campo dell'innovazione I/O lavorando a stretto contatto con produttori di PC, accessori e cavi per fornire la soluzione di connettività cablata più avanzata e completa attraverso programmi dedicati di test e abilitazione. Tutti i prodotti Thunderbolt sono sottoposti a severi test di certificazione, superati i quali ottengono il diritto di utilizzare il nome e il logo Thunderbolt senza royalty, sia sui dispositivi sia negli asset di marketing. Per questo motivo il logo Thunderbolt è un indicatore semplice e facilmente riconoscibile delle migliori soluzioni di connettività cablata per PC e accessori.

Prossimi sviluppi: nel corso del 2023 saranno presentate nuove caratteristiche e funzionalità di Thunderbolt