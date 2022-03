Tiny Tina's Wonderlands al debutto, disponibile il trailer di lancio

2K e Gearbox Software hanno oggi annunciato che Tiny Tina's Wonderlands, un nuovissimo gioco sparatutto fantasy partorito dalla mente imprevedibile di Tiny Tina, è ora disponibile su Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation5, PlayStation4 e PC tramite l'Epic Games Store.

Tiny Tina's Wonderlands presenta il viaggio del Tessifato attraverso uno straordinario regno “da tavolo” dove le regole raramente si applicano. Affiancati da un cast di celebrità all-star, i giocatori possono creare e personalizzare i propri eroi multiclasse mentre saccheggiano, sparano, e avanzano per la loro strada attraverso mostri bizzarri e dungeon pieni di tesori in una missione per fermare il tirannico Signore dei Draghi. Il caotico mondo fantasy è portato in vita dall'assolutamente imprevedibile Tiny Tina, che detta le regole, cambia il mondo al volo e guida i giocatori nei loro rispettivi viaggi.

"Da quando abbiamo fondato Gearbox nel 1999, è sempre stato un nostro sogno creare un videogioco in un'ambientazione fantasy. Tiny Tina's Wonderlands è il risultato del lavoro di tutti i membri del nostro team che hanno messo cuore e anima per rendere questo titolo realtà - è una lettera d'amore a chiunque abbia una passione per i giochi di ruolo o per gli sparatutto looter", ha dichiarato Randy Pitchford, fondatore di Gearbox Entertainment. "Spero che vi uniate a noi e ai nostri milioni di fan in tutto il mondo e che godiate di questo selvaggio, nuovissimo, unico videogioco".

Tiny Tina's Wonderlands introduce una serie di caratteristiche coinvolgenti tra cui:

Co-op caotico: goditi la modalità in giocatore singolo o crea un gruppo con un massimo di tre amici in modalità multiplayer online o in modalità schermo condiviso. Condividere i bottini o accaparrarsi la parte più grande? La scelta spetta a te!

Un imprevedibile mondo fantastico: Tiny Tina ti guiderà in uno straordinario e caotico regno "da tavolo" dove le regole non sempre vengono applicate. Esplora maestose città, foreste fungine, fortezze inquietanti e molto altro in un Continente vasto e interconnesso.

Personalizza il tuo eroe: personalizza il tuo personaggio come preferisci, grazie a un articolato sistema multiclasse che ti permetterà di combinare sei specializzazioni uniche e ricche di abilità incredibili. Sali di livello, aumenta le tue statistiche, espandi il tuo arsenale e realizza il tuo destino da Tessifato.

Armi, incantesimi e altro ancora: tuffati in emozionanti combattimenti in prima persona e sconfiggi il male con incantesimi devastanti, armi potenti e abilità d'azione uniche. Usa la tua potenza di fuoco per sgominare malefiche legioni di scheletri parlanti, orde di squali vagabondi e temibili boss colossali.

Un fantastico cast di personaggi: con te in quest'avventura ci saranno Valentine (Andy

Samberg), un capitano cocciuto, e Frette (Wanda Sykes), un robot ossessionato dalle regole.

Lungo il percorso per sconfiggere il Signore dei Draghi (Will Arnett) troverai poi uno stravagante Barbardo armato di liuto, l'inimitabile Padre dei pugni di fata e tantissimi altri disadattati pronti a schierarsi al tuo fianco e a dare vita a questo coloratissimo mondo.

