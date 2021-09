100 titoli gratuiti disponibili per i membri di GeForce NOW, tra cui Fortnite Stagione 8 - in streaming questa settimana

I consueti appuntamenti del GFN Thursday portano con sé grandi titoli ogni settimana, tra cui più di 90 giochi gratuiti, molti titoli free-to-play direttamente dall'Epic Games Store ed il supporto per i free weekends.

Questo giovedì, GeForce NOW vi offre ampie possibilità di scelta: i membri GeForce NOW potranno giocare in streaming a Fortnite Stagione 8, che arriva insieme a una nuova mappa e nuove schede punti; gli utenti del servizio possono anche divertirsi con uno dei giochi gratuiti di questa settimana di Epic Games Store, Speed Brawl - gratis per chi fa richiesta, dal 16 al 23 settembre.

Ma le novità non finiscono qui! Saranno ben cinque i nuovi titoli disponibili dal day one, parte dei 10 nuovi giochi che si uniscono alla libreria di GeForce NOW questa settimana. Tra le novità, il gioco di strategia di simulazione indie, Honey, I Joined a Cult, il gioco di simulazione off-road leader, WRC 9 FIA World Rally Championship e il gioco d'azione post-apocalittico, Hard Truck Apocalypse / Ex Machina.

Di seguito la lista completa dei giochi che si uniscono alla libreria di GeForce NOW questa settimana: