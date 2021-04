Tom Clancy's Rainbow Six Invitational 2021, ufficiale dall'11 al 23 maggio a Parigi

Ubisoft ha confermato che l’edizione 2021 del Tom Clancy's Rainbow Six Invitational si svolgerà dall'11 al 23 maggio a Parigi, in Francia, con la partecipazione di tutte e quattro le regioni di Rainbow Six Esports. In seguito all'approvazione del governo francese e delle autorità locali, le squadre brasiliane saranno autorizzate a partecipare alla competizione in Francia, adottando ulteriori misure di sicurezza. Per garantire la sicurezza di tutti, l'evento si terrà senza pubblico dal vivo e tutti i partecipanti seguiranno rigorose misure sanitarie - disponibili QUI.

Anche se Ubisoft è rattristata dal fatto che, nonostante gli sforzi fatti insieme all’organizzazione, Wildcard Gaming non gareggerà al Six Invitational, l'evento gioiello dell'anno competitivo di Rainbow Six Siege si sta avvicinando rapidamente, e l'azienda non vede l'ora di offrire alle comunità Siege di tutto il mondo il tanto atteso scontro delle regioni che determinerà i campioni del mondo della Stagione 2020.

La competizione riunirà 19 squadre provenienti da tutte le regioni di Rainbow Six Esports, in un ambiente LAN seguendo rigorose misure sanitarie, senza pubblico sul posto.

11-16 maggio: Fase a gironi.

19-23 maggio: Playoff, trasmessi dal Palais Brongniart, un luogo storico nel cuore di Parigi, Francia.

Con il benessere dei giocatori professionisti, dello staff e dei partner come priorità principale, Ubisoft continua a lavorare con l'organizzatore partner Live Nation, l'agenzia per la salute e la sicurezza ACEPS, l'agenzia medica ISMA e il governo francese per sviluppare un ambiente offline controllato, sicuro e competitivo durante l'intero evento, in linea con le linee guida delle organizzazioni sanitarie e delle autorità locali. Qualsiasi cambiamento della situazione in corso viene monitorato per garantire che vengano prese le azioni appropriate.

Tutte le informazioni disponibili sull’edizione 2021 del Six Invitational che si terrà a maggio, come (ma non solo) i dettagli del formato competitivo, il montepremi, le date, le squadre partecipanti, i gruppi della fase a gironi, gli orari e le misure di salute e sicurezza, sono disponibili nella guida all'evento della competizione: https://rainbow6.com/SI2021GuideUpdate.

Per ulteriori informazioni sul panorama eSport di Tom Clancy’s Rainbow Six Esports, visita http://www.rainbow6.com/esports.