Tom Clancy's Rainbow Six Siege annuncia i piani per il 2022

Ubisoft ha annunciato, il 20 febbraio, un’ambiziosa roadmap per il 2022 per il titolo: Rainbow Six Siege, che ha recentemente superato il traguardo di 80 milioni di giocatori. Anno 7 porterà nuove mappe per la prima volta in tre anni, nuove modalità di gioco permanenti che comprendono il Team Deathmatch, continui sforzi per incoraggiare un atteggiamento di gioco positivo e molti altri aggiornamenti.

Durante Anno 6, Rainbow Six Siege ha introdotto quattro nuovi Operatori, numerose rielaborazioni di mappe esistenti, svariati aggiornamenti per il bilanciamento degli Operatori, Privacy Mode, miglioramenti di UI e HUD e molto altro. In Anno 7, Ubisoft prosegue con il suo impegno a lungo termine per fare di Rainbow Six Siege un gioco eccitante, bilanciato e corretto.

ROADMAP ANNO 7

La prima stagione di Anno 7, Demon Veil, introdurrà l’Operatore giapponese Azami, una nuova mappa ambientata in Irlanda e la modalità di gioco permanente Team Deathmatch. La Stagione 2 introdurrà un Operatore Belga e una mappa Team Deathmatch esclusiva ambientata in Grecia. L’Operatore della Stagione 3 arriverà da Singapore introducendo, inoltre, una nuova mappa competitiva. L’ultimo Operatore dell’anno arriverà dalla Colombia.

COMPORTAMENTO DEI GIOCATORI & SISTEMA DI REPUTAZIONE

Durante Anno 7, gli sviluppatori faranno passi avanti nell’individuare un atteggiamento specifico dei giocatori per aumentare gli sforzi anti-cheat introdotti in Anno 6 come il Sistema di Reputazione. La Stagione 1 propone miglioramenti nell’individuare griefer e le disconnessioni dei giocatori. La Stagione 2 contrasterà quei giocatori che approfitteranno del fuoco amico con sanzioni che restringono il reverse friendly fire e migliorando la cancellazione dei match.

Nella Stagione 3, i giocatori potranno accedere alle opzioni di report nel Match Replay per denunciare molestie nelle chat audio e video. La Stagione 3 introduce anche Punteggi Reputazione per i giocatori che nella Stagione 4 introdurranno ricompense e sanzioni per bloccare i recidivi. In Anno 7, il team di sviluppo si impegnerà nel raggiungere l’obiettivo costante di creare un ambiente di gioco sicuro e leale.

PASS ANNO 7

Da oggi al 21 marzo, potrai acquistare il Pass Anno al costo di 30, 00€ o il Premium Pass Anno al costo di 60,00€. Il Pass Anno sblocca i quattro Battle Pass stagionali – che comprendono un accesso anticipato, di 14 giorni, a nuovi Operatori – mentre il Premium Pass Annuale sblocca i quattro Battle Pass, l’accesso anticipato agli Operatori, skin esotiche esclusive per le armi, Crediti VIP e molto altro. Chi acquista il Premium Pass Anno, sblocca anche 20 livelli extra su 100, ricevendo più velocemente le ricompense.

GAMEPLAY CONSOLE

I giocatori console riceveranno aggiornamenti dedicati che comprendono personalizzazione del controllo di puntamento, nuovi preset sull’input dei controller e settaggi del campo visuale.

PROCEDURE DI BENVENUTO

Per introdurre al meglio nuovi giocatori a Rainbow Six Siege, Anno 7 aggiunge gli Shooting Range: luoghi per addestrarsi, fare pratica e fare esperimenti senza la pressione di una gara. Ai giocatori verranno date informazioni utili per poter conoscere ogni Operatore con i loro relativi gadget, e riceveranno consigli utili per le strategie di Attaccanti e Difensori.

BILANCIAMENTO E AGGIORNAMENTO DELLE PLAYLIST

Il team di sviluppo continuerà a lavorare su alcuni Operatori, tra cui Zero, Bandit, Dokkaebi e Thatcher. Anno 7 aggiungerà permanentemente Team Deathmatch e Arcade, migliorando la Classifica per riflettere meglio la crescita di ogni giocatore.

Rainbow Six Siege aggiungerà cross-play e cross-progression verso la fine del 2022.

Per maggiori informazioni sulla roadmap di Anno 7, visita: https://rainbow6.com/roadmap.

Per maggiori informazioni su Rainbow Six Siege, visita: https://rainbow6.ubisoft.com.