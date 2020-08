TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE, in arrivo l'evento a tempo limitato "PROTOCOLLO M.U.T.E."

Ubisoft ha annunciato un nuovo evento a tempo limitato per la seconda stagione dell’Anno 5 di Tom Clancy’s Rainbow SixSiege: Protocollo M.U.T.E. Questo evento porterà alcune novità nella modalità Area Sicura, ambientata in una versione futuristica della mappa Torre.

Questo evento durerà due settimane, a partire da domani 4 agosto fino al 17 agosto. In questa modalità futuristica di ispirazione fantascientifica 5 contro 5, gli assalitori cercheranno di disattivare il Protocollo M.U.T.E. con qualsiasi mezzo, mentre i difensori resisteranno nella Comm Tower e la difenderanno ad ogni costo. 41 Operatori saranno disponibili per giocare, con un paio di eccezioni per motivi di gameplay: Twitch, Thatcher, Mozzie, Mute, Maestro, Valkyrie, Dokkaebi, Echo, Goyo, Clash, Montagne, Blitz e Caveira non saranno disponibili.

Anche per i giocatori che sono abituati a giocare ad Area Sicura, la nuova modalità di gioco del Protocollo M.U.T.E. è unica, perché si basa su un nuovissimo elemento: il Morphing. Dal lato degli assalitori, i giocatori dovranno mettere in sicurezza due aree e potranno passare da Operatore a Drone entrando e uscendo dagli Strumenti di Osservazione. Dal lato dei difensori, invece, gli Operatori potranno utilizzare telecamere antiproiettili per viaggiare digitalmente attraverso la rete.

L’evento del Protocollo M.U.T.E. avrà una propria collezione di 26 oggetti, e comprenderà opzioni di personalizzazione esclusive per Jackal, Lion, Ying, Kapkan, Mira, Mute, Oryx e Vigil. I giocatori potranno trovare questi stessi stili hi-tech all’interno del gioco scegliendo questi Operatori per giocare durante l’Evento. All’interno dei pacchetti, i giocatori troveranno anche alcuni oggetti distintivi, inclusa la skin armi dedicata all’evento, presente solo in questa Collezione. I giocatori potranno ottenere i pacchetti del Protocollo M.U.T.E. attraverso una speciale Challenge Evento, oppure potranno acquistarli per 300 Crediti R6 o 12500 Renown l’uno nella sezione “Pacchetti” della schermata Home. Infine, gli esclusivi oggetti di personalizzazione di ciascun Operatore, a tempo limitato, potranno essere acquistati in Bundle nella sezione Shop per 1680 Crediti R6 l’uno. I possessori del Pass Anno 5 avranno uno sconto del 10% sui bundle individuali e sui prezzi dei Pacchetti.

Per maggiori informazioni sul Protocollo M.U.T.E., visita:

https://www.ubisoft.com/en-gb/game/rainbow-six/siege/events/mute-protocol