Tom Clancy's Rainbow Six Siege presenta Demon Veil

Ubisoft annuncia che la prima stagione dell’Anno 7 di Rainbow Six Siege, Demon Veil, è disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S, PC Windows compresi Xbox Game Pass, Ubisoft+, il servizio in abbonamento di Ubisoft, Amazon Luna e Stadia.

Questa nuova stagione introduce un nuovo Operatore giapponese, Azami, una modalità di gioco Deathmatch a squadre e più avanti una nuova mappa, oltre ad altri aggiornamenti del gameplay. Potrai provare gratuitamente il Deathmatch a squadre su Rainbow Six Siege su PC e PlayStation dal 17 al 24 marzo.

In Demon Veil scoprirai il nuovo Difensore, Azami, equipaggiato con la rivoluzionaria Kiba Barrier: le sue taniche eiettabili distribuiscono un materiale espandibile che si solidifica diventando una superficie a prova di proiettile che permette di riparare velocemente i buchi nei muri e nei pavimenti, garantendo un approccio difensivo più mobile e versatile. Praterie di Smeraldo sarà anche la prima nuova mappa aggiunta a Rainbow Six Siege in tre anni. Ambientata in Irlanda, potrai esplorarla presto dopo il lancio.

La nuova modalità Deathmatch a squadre di Demon Veil è stata creata per dare ai giocatori l’ambiente perfetto per riscaldarsi prima di incontri competitivi e per offrire un’esperienza più casual-gamer all’interno di Rainbow Six Siege. Deathmatch a squadre è un’aggiunta permanente a Rainbow Six Siege e sarà l’occasione per i nuovi giocatori di provare gli Operatori.

Ulteriori aggiornamenti in arrivo con Demon Veil comprendono:

Match Replay per i giocatori console

Numeri telefonici richiesti per giocare in classifica

Bilanciamenti aggiornati per Goyo e Valkyrie

Skin Elite esclusiva per Nomad

Attacker Repick

Nuovo Programma Incentivi R6Fix

Sino al 28 marzo potrai acquistare il Pass Anno, per un periodo di tempo limitato, al costo di €30 o il Pass Anno Premium per €60. Il Pass Anno sblocca i quattro Battle Pass stagionali – che comprendono 14 giorni di accesso anticipato ai nuovi Operatori quando vengono presentati – mentre il Pass Anno Premium sblocca i quattro Battle Pass, l’accesso anticipato ai nuovi Operatori, skin Esotiche esclusive per le armi, Crediti R6 e molto altro. Chi acquista il Pass Annuale Premium sblocca anche 20 livelli extra su 100, ricevendo più velocemente le ricompense.