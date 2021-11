Tom Clancy’s Rainbow Six Siege svela Anno 6 Stagione 4 High Calibre

Ubisoft presenta High Calibre, la quarta e ultima stagione dell’Anno 6 di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Questa nuova stagione comprende un nuovo Operatore, l’irlandese Thorn, equipaggiato con Razorbloom Shells e un’arma nuova, l’UZK50Gi, in aggiunta alla mappa Outback rielaborata e a molte altre novità.

In High Calibre, scoprirai il nuovo Difensore, Thorn, equipaggiato con Razorbloom Shells: dispositivi di prossimità che, una volta attivati, innescano una detonazione a tempo. Se i giocatori avversari non liberano in tempo la zona, verranno coinvolti nell’esplosione allo scadere del timer.

Thorn è un operatore con velocità e armatura media che può essere equipaggiato con il nuovo UZK50Gi o l’M870 come arma primaria e con 1911 TACOPS o C75-AUTO come arma secondaria.

Inoltre, la mappa Outback è stata ridisegnata per migliorare il bilanciamento e la comodità del giocatore. Sia l’edificio principale che la zona esterna sono stati modificati per permettere agli Attaccanti di pianificare e mettere in atto strategie più efficaci. Nuovi muri esterni distruggibili sono stati aggiunti all’edificio e alcune aree sono state ristrutturate e ripulite per fornire migliori linee di tiro.

Ulteriori aggiornamenti di High Calibre comprendono:

La scelta dei colori della squadra tra blu, arancione o rosso

Aggiornamento del bilanciamento (i droni di Finka, Echo e Mozzie, videocamere a prova di proiettile, nuove regole per le videocamere esterne)

Nuova possibilità di personalizzazione per le Schede Operatore, animazioni di vittoria, colori e molto altro

Nuovi HUD

Più avanti nella stagione sarà disponibile una nuova versione della Modalità Streamer per un numero limitato di creator

Il Server Test di High Calibre sarà online dal 9 novembre. Il Server Test è stato aggiornato e sarà aperto in tre diversi momenti durante la stagione, il contenuto sarà diviso in tre differenti uscite: il ST stagionale, disponibile con la Stagione 4, il ST Lab che comprende contenuti sperimentali e sarà usato per testare le opzioni in fase di prima produzione e il ST di bilanciamento che conterrà l’Operatore e altre modifiche.

Sarai invitato a condividere gli eventuali problemi riscontrati nel Server Test sulla piattaforma aggiornata di R6 Fix qui. Questa nuova piattaforma è più semplice da navigare e offre nuove funzionalità come la ‘ricerca’ o la possibilità per i giocatori di tracciare gli aggiornamenti sui bug per una maggiore trasparenza.

Inoltre, dal 12 al 15 novembre sarà possibile guadagnare il doppio dei punti Battle Pass.

Per maggiori informazioni su Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, visita: https://rainbow6.ubisoft.com.