Tony Hawk’s Pro Skater 1 e 2 al debutto, disponibile il trailer di lancio

Dopo mesi di trepidante attesa, finalmente è qui: Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2, il videogioco che consente di realizzare impressionanti combo sullo skateboard comodamente dal divano di casa. Ora i fan possono essere lo skater migliore di sempre con Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 su PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, le console Xbox One di Microsoft, inclusa Xbox One X, e su PC tramite la piattaforma Epic.

"Sono grato per l'attenzione e la cura che Activision e Vicarious Visions hanno messo nel remaster per far rivivere la serie Tony Hawk's Pro Skater nel miglior modo possibile", ha affermato Tony Hawk. "Per anni, i fan mi hanno chiesto di riportare in vita questi giochi, e sono orgoglioso di dire che finalmente abbiamo un gioco che soddisfa le aspettative dei più nostalgici, mentre può essere di ispirazione per una nuova generazione a prendere in mano un controller, e forse anche un vera tavola da skateboard."

Per festeggiare il lancio, Activision ha ricreato il famoso livello del Magazzino per consentire a Tony di skatearci nella realtà. Non perderti le scene dove Tony ci dà dentro in questa ambientazione nostalgica. Vans era lì pronta a filmare l'intera scena. Il 5 settembre alle 18.00 pubblicheranno uno speciale "dietro le quinte" della ricostruzione del Magazzino nella realtà.

La fedele rimasterizzazione dei primi due leggendari giochi del franchise ritorna in un unico fantastico pacchetto, unendo tutti i livelli originali, i pro-skater OG e i trick con nuovi modi di giocare, nuovi pro-skater tra cui scegliere, nuova musica e altro ancora, tutto in sistemi di supporto 4K meravigliosamente dettagliati. E sì, le modalità Create-A-Park e Create-A-Skater sono tornate! Stavolta, la novità di Create-A-Park è un solido editor che consente nuove modalità di personalizzazione. I giocatori potranno condividere i parchi online con gli amici e gli skater personalizzati. Le nuove funzionalità della remastered includono ancora più obiettivi di prima, sfide aggiuntive per migliorare il gioco e altro ancora.

"La nostra priorità nella rimasterizzazione era di onorare l'eredità, la giocabilità e la qualità dei giochi originali", ha dichiarato Jen Oneal, Studio Head di Vicarious Visions. "Vedere i fan di tutto il mondo condividere il loro entusiasmo e il loro amore per la demo del Magazzino ci ha confermato che siamo riusciti nel nostro intento. Noi di Vicarious Visions siamo grandi fan del franchise e non vediamo l'ora di giocare con gli altri amanti della serie. Ci auguriamo che si divertano a giocare alla remastered tanto quanto noi ci siamo divertiti nel realizzarla."

Tutte le informazioni su Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 si trovano al sito www.tonyhawkthegame.com.