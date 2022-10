Toshiba annuncia i nuovi hard disk MG10 Series da 20TB

Toshiba Electronics Europe GmbH annuncia la nuova serie MG10, HDD dalla straordinaria capienza di 20 TB a registrazione magnetica convenzionale (CMR). MG10 Series da 20 TB è caratterizzata da HDD che utilizzano un design a 10 piatti a elio e sfrutta l'innovativa tecnologia Flux Control Microwave Assisted Magnetic Recording (FC-MAMR) di Toshiba per aumentare le capacità di archiviazione.

Con l'11,1% di memoria in più rispetto al precedente modello da 18TB, gli HDD MG10 Series da 20 TB sono compatibili con la maggior parte delle applicazioni e dei sistemi operativi e si adattano a carichi di lavoro misti di lettura e scrittura casuale e sequenziale sia in casi d'uso cloud-scale sia in quelli tradizionali dei data center. Questi drive vantano prestazioni da 7.200 rpm, un workload pari a 550 TB l'anno e la possibilità di scegliere tra interfaccia SATA o SAS – il tutto in un formato da 3,5 pollici, riempito con elio, efficiente dal punto di vista energetico e conforme agli standard del settore.

La serie Series da 20TB dimostra ulteriormente l'impegno di Toshiba nel migliorare costantemente la progettazione degli HDD, al fine di soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei dispositivi di archiviazione nei server cloud-scale e nelle infrastrutture di archiviazione di oggetti e file. Grazie a una maggiore efficienza energetica e una maggiore capienza, la MG10 Series da 20 TB contribuirà a migliorare la densità di archiviazione delle installazioni cloud-scale e ridurre così il CAPEX, migliorando il total cost of ownership (TCO).

Poiché la crescita dei dati prosegue ad un ritmo impressionante, gli innovativi HDD MG10 da 20TB con tecnologia FC-MAMR aiuteranno i service provider cloud-scale e i progettisti di soluzioni di storage a raggiungere densità di archiviazione più elevate per lo storage su cloud, hybrid-cloud e rack on-premise.

La disponibilità degli HDD della MG10 Series da 20 TB è prevista nel corso del Q3-2022.

Per maggiori informazioni sui nuovi prodotti, visita il sito ufficiale del produttore a questa pagina.