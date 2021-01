Toshiba Lab report, QSAN XCubeNXT XN8000D con HDD SAS Nearline da 16TB

Quando si deve scegliere una soluzione di archiviazione su larga scala, multifunzionale e per le piccole e medie imprese, una delle maggiori sfide è rappresentata dalle prestazioni reali che l’unità raggiungerà una volta installata. Sebbene sul mercato sia disponibile un’ampia gamma di prodotti dedicati allo storage spesso con processori, memoria e caratteristiche simili, quando si tratta di misurare le performance finali, nonché l'impatto degli hard disk usati (HDD) i risultati e le risposte restano ancora un’incognita.

Nel LAB report originale, disponibile in allegato alla e-mail, viene testato il QSAN XCubeNXT XN8000D – una potente famiglia di prodotti di storage combinato che permette di soddisfare le esigenze delle PMI e degli utenti business– insieme agli HDD della serie MG di Toshiba Enterprise Capacity, adatti agli array e ai sistemi di storage enterprise.

Il QSAN XN8024D offre agli amministratori di sistemi aziendali, alle PMI e ai responsabili dello storage una soluzione di archiviazione dati di grande capacità, ad alte prestazioni e altamente disponibile e affidabile. Il sistema è raffreddato in modo efficiente e lo si deduce dalle basse temperature degli HDD rilevate; così facendo è possibile mantenerne il corretto funzionamento nel tempo e abbassare il tasso di guasti delle unità a piatto rotante. Inoltre, il rumore generato è accettabile per questo tipo di unità rackmount.

La combinazione con 24 hard disk Toshiba Enterprise SAS da 16TB porta il QSAN XCubeNXT XN8000D ad ottenere una capacità netta di 384TB. A seconda della configurazione, questo si traduce in una capacità netta tra 192TB (1 pool di 24 HDD in RAID10) e 320TB (2 pool di 12 HDD in RAID6). Le prestazioni di lettura/scrittura sequenziale di 1.000 MB/s e 2.000 - 3.000 IOPS (senza cache SSD) sono un risultato davvero notevole. Per archiviare un singolo blocco o un file la soluzione migliore è optare per un singolo pool di 24 HDD. In caso di blocchi multipli o accesso simultaneo alle cartelle condivise nel funzionamento NAS, due pool di 12 HDD offrono prestazioni complessive più elevate.

I doppi controller dell'XN8024D forniscono, se necessario, anche un’elevata disponibilità. Durante i test è stato dimostrato che questa caratteristica può anche essere utilizzata per evitare i colli di bottiglia causati dai percorsi singoli sia nell'archiviazione a blocchi che nel funzionamento del NAS. Con un consumo totale di energia inferiore a 400W, equivalente a 2W per TB di capacità netta, e considerando che questo include l'expander, i controller, 10GN/s SFP+ e le interfacce di rete RJ, questa soluzione di storage unificata offre anche un ottimo valore in termini di efficienza energetica.

Per una panoramica completa dei prodotti Toshiba per lo storage Enterprise, visita il sito ufficiale a questa pagina.