Tour de France e Pro Cycling Manager al debutto, disponibili i trailer di lancio

NACON e Cyanide sono lieti di annunciare la release dei loro due sim-game di ciclismo. Tour de France 2021 è adesso disponibile su PC, PlayStation4 and Xbox One e Pro Cycling Manager 2021 è disponibile esclusivamente su PC.

Spunti di lettura: Tour de France e Pro Cycling Manager tornano nel 2021

Gestisci la tua squadra di corridori in Pro Cycling Manager 2021

Pro Cycling Manager 2021 è l'unico gioco di simulazione ciclistica che combina gestione e corse in tempo reale. Nei panni di un manager, il giocatore deve reclutare, allenare e dirigere i corridori della propria squadra per portarli in cima alle classifiche. Beneficiando della vasta esperienza di Cyanide, questo nuovo capitolo permette di partecipare a oltre 260 gare, comprese tutte le 21 tappe ufficiali del Tour de France 2021 - un totale di 700 tappe. Inoltre, sono state aggiunte al gioco nuove caratteristiche, tra cui:

Campionati europei e squadre nazionali

IA migliorata, soprattutto nel comportamento di gruppo

Clima più realistico, che influenza la fatica e le prestazioni dei corridori

Caschi, telai e ruote dei migliori produttori ricreati nel gioco per un maggiore realismo

Taglia il traguardo degli Champs-Elysées con il Tour de France 2021

Il videogioco della terza competizione sportiva più seguita al mondo è tornato! Ricreando fedelmente il nuovo percorso che quest'anno inizia in Bretagna, Tour de France 2021 spinge i giocatori direttamente nel cuore del gruppo nei panni di un corridore di una delle migliori squadre del Tour de France.

Il giocatore dovrà adattare la strategia per raggiungere i suoi obiettivi: unirsi alla fuga iniziale per vincere la maglia verde, eccellere nelle tappe di montagna diventando il miglior scalatore, o risparmiare le energie per lo sprint finale dell'ultimo giorno per prendere l'iconica maglia gialla.

Molteplici i miglioramenti e le nuove caratteristiche aggiunte a Tour de France 2021, tra cui: