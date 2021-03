Transcend annuncia JetFlash 930C, nuova chiavetta USB a doppio connettore

Transcend Information, Inc. (Transcend), azienda leader nella produzione di memorie digitali e prodotti multimediali, è lieta di annunciare l'uscita della sua nuova chiavetta USB a doppio connettore JetFlash 930C. Con un connettore USB Type-A ed un connettore USB Type-C, la JetFlash 930C raggiunge velocità di trasferimento fino a 420MB/s, per trasferire file fra computer, laptop, tablet e perfino console di gioco.

Un dispositivo affidabile e ad alta velocità

Con la sua interfaccia USB 3.2 Gen 1, la JetFlash 930C di Transcend può raggiungere velocità di trasferimento fino a 420MB/s in lettura e 400MB/s in scrittura. Con la sua capacità di memoria fino a 512GB, ti permette di immagazzinare tutti i tuoi file multimediali e di gioco. La memoria 3D NAND flash assicura un'alta affidabilità – 10 volte superiore a quella di una normale chiavetta USB. Il rivestimento metallico in alluminio garantisce una protezione aggiuntiva, e la rifinitura dorata aggiunge un tocco di classe.

Connettori USB Type-A & Type-C per un accesso universale

La JetFlash 930C di Transcend è stata progettata con due connettori – USB Type-A e USB Type-C. In questo modo gli utenti possono trasferire file tra computer, laptop, tablet, e smartphone, per permette ai content creators di portare la propria creatività ovunque e fornire spazio di memoria e altre velocità di trasferimento a tutti i videogiocatori.

Transcend exclusive software

Transcend Elite è un pacchetto di software avanzato per la gestione dei dati che include funzioni di backup e ripristino, crittografia dei dati, e backup in cloud. Transcend ti offre inoltre il suo software RecoveRx, un programma di utility gratuito che ti pemette di ricercare tracce di documenti cancellati come foto, documenti, musica e video all'interno di un dispositivo di memoria. I software possono essere scaricati gratuitamente dal sito Transcend, e sono compatibili con Windows OS e macOS.

La JetFlash 930C di Transcend è disponibile in capacità da 128GB, 256GB e 512GB, ed è coperta da una garanzia limitata di cinque anni.

Per per maggiori informazioni visita il sito ufficiale del produttore, a questa pagina.