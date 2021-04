Transcend introduce il nuovo SSD 2.5" per NAS SSD250N

Transcend Information, azienda leader nella produzione di dispositivi di memoria digitale e multimediale, è lieta di annunciare il rilascio del suo nuovo SSD250N, un SSD 2.5'' progettato specificatamente per sistemi Network Attached Storage (NAS) in utilizzo per uffici, educazione ed intrattenimento in remoto.

Questo SSD include DRAM cache e flash 3D NAND, per garantire operazioni senza interruzioni, riduzione di latenza ed una velocità superiore. Con il suo pacchetto di tecnologie avanzate, l'SSD250N garantisce una affidabilità assoluta ed una vita prolungata per i sistemi NAS, offrendo assistenza nelle operazioni delle piccole e medie imprese, nello streaming multimediale in casa e nell'accesso di dati condivisi da più utenti.

Affidabile nel tempo

L'SSD250N di Transcend è pronto per essere utilizzato su sistemi NAS in uso 24/7 ed offre una resistenza di 2,000 TBW. Il suo 3D NAND flash e l'interfaccia SATA III assicurano velocità randomiche fino a 82K IOPS, per ottimizzare il trasferimento dei dati.

La DRAM cache integrata offre un boost alle velocità di lettura e scrittura, per prestazioni stabili e backup istantanei, gestione centralizzata e sincronizzazione dei file in tempo reale. Che il tuo NAS sia impostato come server per immagazzinare tutti la tua musica, film e video, che venga utilizzato per editing in 4K o 8K, oppure che serva come punto di scambio dati fra la tua azienda e i tuoi clienti, l'SSD250N è pronto ad assisterti in ogni tua necessità.

Tecnologie innovative per prestazioni impareggiabili

Per assicurare l'integrità, la sicurezza e la stabilità dei dati, l'SSD250N di Transcend ha numerose tecnologie innovative integrate. Il RAID engine e l'LDPC coding trovano e correggono gli errori di scrittura per prevenire la corruzione dei dati; il garbage collection sposta i dati per liberare i blocchi di memoria e prolungare la vita del dispositivo; il DevSleep permette di risparmiare energia disconnettendo l'interfaccia SATA quando non è in utilizzo e riavviandola quando richiesto. Queste tecnologie smart permettono all'SSD250N di adattarsi a nuovi stili di vita e modelli business.

SSD Scope software

Il software SSD Scope, un download gratuito dal sito Transcend, è un kit su misura che ti permette di monitorare la salute del suo SSD. Gli strumenti includono Informazioni sul Dispositivo, Stato S.M.A.R.T., Scan Diagnostica, Cancellazione Sicura, Aggiornamento Firmware, Abilita TRIM, Indicatore di Salute, e Clonazione del Sistema.

L'SSD250N di Transcend è disponibile in capacità da 1TB e 2TB, ed è coperto da una garanzia di cinque anni limitata.

Per maggiori informazioni, visita il sito ufficiale del produttore a questa pagina.