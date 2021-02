Transcend lancia il lettore RDE2 e la nuova scheda CFexpress 820 Type B

Transcend Information, Inc. (Transcend), azienda leader nella produzione di memorie digitali e prodotti multimediali, è lieta di annunciare l'uscita del suo nuovo lettore di schede CFexpress Type B RDE2 e delle schede CFexpress 820 Type B. Progettati per il mercato dei fotografi professionisti, questi prodotti garantiscono prestazioni impareggiabili che amplificano l'efficienza professionale e riducono il tempo necessario al trasferimento dei file.

Lettore di Schede CFexpress Type B RDE2

Il lettore di schede RDE2 di Transcend è specificatamente progettato per i professionisti che utilizzano schede CFexpress. Utilizzando l'interfaccia USB 3.2 Gen 2x2, il lettore di schede RDE2 offre un trasferimento dati ottimale di 20 Gbps, riducendo il tempo necessario a trasferire file da un dispositivo all'altro. Per creare un'esperienza di editing migliore, Transcend fornisce sia cavi USB Type-A che Type-C, per connettere il lettore ad ogni tipo di computer e tablet. L'RDE2 ha un rivestimento in alluminio, resistente all'acqua e ai graffi, che a sua volta è coperto da un rivestimento in silicone anti-scivolo, per una migliore protezione dal calore. Per i fotografi professionisti che sono sempre in movimento, l'RDE2 offre prestazioni stabili in un formato portatile.

Scheda di Memoria CFexpress 820 Type B

Le schede di memoria CFexpress 820 Type B hanno l'interfaccia NVMe PCIe Gen 3x2 integrata, che offre velocità di lettura/scrittura fino a 1,700 MB/s e 1,300 MB/s rispettivamente. Per tutti gli esperti che utilizzano DSLR o camcorder per registrare competizioni sportive all'aperto, documentari sul mondo animale, o sport estremi, questi prodotto garantisce sempre prestazioni affidabili in qualsiasi condizione. Con una capacità di memoria fino a 512GB, queste schede possono salvare video in 4K e migliaia di foto RAW. Le schede di memoria CFexpress 820 Type B di Transcend sono rigorosamente testate anche in condizioni di temperature estrema, da -10°C a 70°C.

Il lettore di schede RDE2 di Transcend ha una garanzia di due anni limitata e le schede CFexpress 820 Type B sono protette da una garanzia di cinque anni limitata. Per favore visitate il sito Transcend per maggiori informazioni: https://www.transcend-info.com/