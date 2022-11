Transcend lancia il nuovo SSD M.2 PCIe 4.0 MTE250S

Transcend Information, brand leader per prodotti di memoria e multimediali, ha ufficialmente lanciato un avanzato dispositivo a stato solido (SSD) M.2 con interfaccia PCIe 4.0, l’MTE250S. Con 3D NAND flash, un controller ad 8 canali, e DRAM cache, questo SSD fornisce velocità di lettura e scrittura sequenziali fino a 7,200/6,500 MB/s rispettivamente, ed un ampia capacità di memoria fino a 2TB. Il suo dissipatore ultra-sottile in grafene assicura prestazioni stabili durante operazioni non-stop, e le sue velocità comprovate fornirano un boost a gamers, content creators, e sviluppatori di software.

7,200MB/s: Un grande passo nelle prestazioni di computing

Completamente conforme alle ultime specifiche NVMe 1.4, l’MTE250S è disponibile in un fattore di forma M.2 2280 con un controller ad 8 canali ed una interfaccia PCIe Gen4 x4, per velocità L/S sequenziali fino a 7,200/6,500 MB/s e velocità L/S randomiche 4K che raggiungono i 530K IOPS. I video editors e gamers potranno beneficiare di queste velocità impressionanti, riducendo tempi di downtime, ed anche di ampie capacità di memoria fino a 2TB, necessarie per affrontare i processi più impegnativi.

Gestione del calore ottimale con dissipatore ultra-sottile in grafene

Per fornire stabilità durante operazioni ad alta velocità, l’SSD PCIe MTE250S è equipaggiato con un dissipatore ultra-sottile in grafene per facilitare la dispersione del calore. Inoltre, con il suo meccanismo integrato di Thermal Throttling Dinamico, le temperature del dispositivo possono essere monitorate e controllate per assicurarsi che l’SSD non vada in surriscaldamento. Per migliorare l’integrità dei dati, l’MTE250S ha un algoritmo ECC Low-Density Parity Check (LDPC) integrato, che incrementa la resistenza della memoria.

Monitorare l’SSD con il software SSD Scope

Il software di monitoraggio SSD gratuito di Transcend SSD Scope—progettato esclusivamente per SSD Transcend—unisce tutte le funzioni necessarie per controllare lo stato dell’SSD, includendo analisi S.M.A.R.T., cancellazione dei dati, aggiornamento firmware, iniziazione TRIM, clonazione del sistema, etc. Con l’integrazione di tutte queste funzioni su una singola piattaforma, l’SSD Scope aiuta gli utenti a mantenere il loro SSD nelle migliori condizioni.

L'SSD PCIe MTE250S di Transcend è coperto da una garanzia di cinque anni limitata. Con base di manifatturazione a Taiwan e rigidi controlli di produzione, Transcend garantisce la migliore qualità sui suoi prodotti. Per maggiori informazioni, visita il sito ufficiale del produttore a questa pagina.