Transcend lancia il nuovo SSD PCIe M.2 MTE240S per gaming e content creation

L'industria gaming sta diventando sempre più popolare, grazie anche alla continua crescita del social networking. Avere un dispositivo affidabile diventa quindi una necessità importante.

Transcend Information, Inc. (Transcend), azienda leader nella produzione di dispositivi di memoria digitale e multimediale, è lieta di annunciare il rilascio dell'MTE240S, un SSD M.2 PCIe costruito con le più moderne specifiche PCIe 4.0 e memoria flash 3D NAND di alta qualità, per raggiungere velocità di trasferimento fino a 3,800MB/s. Disponibile in capacità fino a 1TB, questo SSD ha un dissipatore ultrasottile in grafene integrato, per fornire prestazioni fluide e stabili a gamers e content creators.

Velocità fino a 3,800MB/s per prestazioni ininterrotte

Conforme alle specifiche NVMe 1.4, l'MTE240S ha l'interfaccia PCIe Gen4 x4 integrata ed un controller a 4 canali, per velocità di lettura fino a 3,800MB/s e velocità di scrittura fino a 3,200MB/s, garantendo così una bassa latenza di sistema.

Basse temperature con il dissipatore in grafene

L'MTE240S di Transcend ha un dissipatore in grafene ultrasottile, che aiuta a tenere i componenti ad una temperatura stabile durante operazioni ad alte velocità. La temperatura operative rimane così in un range accettabile, assicurando che le velocità di trasferimento non siano compromesse dal calore. Il meccanismo di thermal throttling dinamico monitora la temperatura in ogni momento.

Questo non solo mantiene la stabilità del sistema ad un livello costante, ma prolonga anche la vita dell'SSD. L'MTE240S include anche l'LDPC coding per una migliore integrità dei dati. Tutte queste tecnologie puntano ad avere un'esperienza di storage più sicura e duratura.

SSD Scope Software

Il software SSD Scope, un download gratuito dal sito Transcend, è un kit su misura che ti permette di monitorare la salute del suo SSD. Gli strumenti includono Informazioni sul Dispositivo, Stato S.M.A.R.T., Scan Diagnostica, Cancellazione Sicura, Aggiornamento Firmware, Abilita TRIM, Indicatore di Salute, e Clonazione del Sistema.

L'MTE240S di Transcend è disponibile in capacità da 500GB e 1TB, ed è coperto da una garanzia di cinque anni limitata.

Per maggiori informazioni, visita il sito ufficiale del produttore a questa pagina.