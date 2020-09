Transcend lancia la nuova chiavetta USB JetFlash 920 ad alte prestazioni

Transcend Information, Inc. (Transcend), azienda leader nella produzione di memorie digitali e prodotti multimediali, è fiera di presentare le sue JetFlash 920, chiavette USB con incredibili prestazioni e resistenza in un pratico fattore di forma ridotto.

Con una velocità di lettura fino a 420MB/s e di 400MB/s in scrittura, questo dispositivo è stato progettato per le applicazioni più intensive. Offerte in capacità fino a 256GB, le JetFlash 920 sono protette da un involucro in alluminio leggero, per offrirti la migliore resistenza e capacità di memoria.

Resistenza e alte velocità in un prodotto pieno di stile

Equipaggiate con un’interfaccia USB3.2 Gen 1, le JetFlash 920 trasferiscono file all’incredibile velocità di 420 MB/s, che permette di copiare file da 4GB in meno di 15 secondi. Questi dispositivi sono disponibili in capacità fino a 256GB, il che li rende ideali per immagazzinare ampie quantità di file multimediali. Con la sua tecnologia 3D NAND, queste chiavette hanno una resistenza di 3,000 cicli P/E, 10 volte superiori a quella di un normale chip TLC. Il rivestimento in alluminio garantisce una protezione duratura ed uno stile moderno.

Alta resistenza, adatte per sistemi di videosorveglianza.

Le JetFlash 920 sono adatte per essere utilizzate con applicazioni a scrittura intensiva, come sistemi di videosorveglianza, dove grandi quantità di file devono essere registrati, processati, ed immagazzinati per un lungo periodo di tempo. Le ampie capacità di memoria e le alte velocità di questi dispositivi le rendono ideali anche per Dashcam, dove la salvaguardia di video ad alta risoluzione è un requisito essenziale per la sicurezza su strada. Il design leggero e portatile di queste chiavette USB le rende un compagno ideale per chi vuole tenere al sicuro ogni singolo momento del proprio viaggio.

Software Transcend Elite

Transcend Elite è un pacchetto di software avanzato per la gestione dei dati compatibile con macOS e Windows OS.Un download gratuito sia dal sito Transcend, Transcend Elite ha funzioni di backup e ripristino, crittografia dei dati, e backup in cloud.

Le chiavette USB JetFlash 920 di Transcend sono disponibili in capacità da 256GB e 128GB, e sono coperte da una garanzia limitata di cinque anni.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale, a questa pagina.