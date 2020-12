Tropico 6, al debutto l'espansione "Caribbean Skies"

Il publisher Kalypso Media e lo sviluppatore Realmforge Studios hanno annunciato la pubblicazione di Caribbean Skies, l’ultima aggiunta di Tropico 6. Disponibile da oggi sul Kalypso Store, Steam, PlayStation4 e Xbox One, Caribbean Skies è il più grande update di sempre di Tropico 6, e introduce una serie incredibile di nuove eccitanti funzionalità di gioco mentre El Prez combatte per salvare non solo il suo amato Tropico, ma il mondo intero!

In questa avventura aerea di portata globale, i giocatori guideranno Tropico attraverso cinque nuove missioni della campagna, schierando una vera flotta di servitori in volo e incontrando un cast eclettico di personaggi lungo la strada. Nuovi edifici, decreti e tratti aggiungono nuovi colpi di scena al gameplay di Tropico 6, mentre le decorazioni e gli abiti aggiuntivi del palazzo di El Presidente offrono ai giocatori un'ulteriore scelta per personalizzare le proprie isole.

L'amato ditta...uh, leader El Presidente si propone di conquistare i cieli dei Caraibi! Il più grande add-on di sempre di Tropico 6 porta il divertimento a nuove altitudini con i droni. Preparati a giocare a una campagna basata su scenari con 5 nuove missioni, ognuna delle quali sblocca diversi stili di gioco e caratteristiche. Caribbean Skies ti porta in un viaggio per salvare il mondo e con esso il tuo caro Tropico. Durante l'espansione, incontra nuovi personaggi come scienziati eccentrici e un nuovo antagonista, che porterà solo nuovi guai ad El Prez.

I cieli sopra Tropico non sono mai stati così affollati. Metti da parte i teamster e usa la consegna aerea per portare la logistica al livello successivo. Sfrutta diversi edifici nuovi per i cieli caraibici come l'Aeroporto Cargo, che ti consente di trasportare ed esportare merci tra le diverse isole dell'arcipelago Tropicale tramite aerei cargo. Con il servizio di consegna dei droni, imposta un percorso di consegna dei droni tra due edifici e usa i tuoi nuovi aiutanti ronzanti per consegnare le merci. Nel frattempo, il Drone Taxi offre ai Tropicans un nuovo modo di spostarsi. Mantieni il controllo assoluto e crea un edificio della Central Intelligence per sviluppare i droni di sicurezza assicurandoti così che nessun strategia passi inosservata. Infine, i nuovi tour in mongolfiera ti consentono di offrire ai turisti giri in mongolfiera. Rendili felici scegliendo percorsi panoramici che mettono in mostra la bellezza di Tropico.

Aiuta El Presidente a salvare il mondo e fai dei Cieli dei Caraibi il tuo parco giochi!

Caratteristiche

Nuova campagna basata su scenari: gioca attraverso scenari nuovi e dedicati con 5 missioni completamente nuove, ognuna delle quali sblocca un nuovo stile di gioco. Incontra nuovi personaggi e salva il mondo come El Presidente!

I droni sono qui: rifornisci facilmente le aree remote usando i droni per le consegne o usa i droni taxi per il trasporto passeggeri. Tieni gli abitanti di Tropico sotto sorveglianza con i droni di sicurezza.

8 nuovi edifici: porta aerei da carico e droni in aria con la fabbrica di droni, lo stabilimento di batterie, l'aeroporto merci e il servizio di consegna dei droni. Sfrutta il servizio di taxi con droni, l'edificio della Central Intelligence e il servizio di consegna da drone a domicilio per immergere te stesso e i tuoi compagni tropicali in tutto ciò che riguarda i droni. I tour in mongolfiera ti danno la possibilità di offrire ai turisti un nuovo tipo di attrazione.

4 nuovi decreti: Gig Economy, Qult Anonymous, Drone Economy, Drone Recycling

2 nuovi tratti: Drone Enthusiast, Qult Leader.

3 nuove decorazioni per il palazzo: mantieni fresco il tuo palazzo con una versione in miniatura del misterioso SPEAKER. Mostra a tutti che sei un tecnico con un gruppo di droni che trasportano bandiere Tropico. Usa una versione più piccola dell'inspiegabile cannone bomba della fertilità per mostrare a tutti come è fatta l'agricoltura moderna.

Nuovo outfit: il nuovo e colorato tailleur Banana, caratterizzato da una stampa a banana all-over.

L’update Caribbean Skies di Tropico 6 è disponibile da oggi sul Kalypso Store, Steam, PlayStation4 e Xbox One. Arriverà successivamente su Nintendo Switch e Epic Games Store.