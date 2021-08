Tropico 6, il DLC Festival è ora disponibile

MILANO – (27 agosto 2021) – Il publisher Kalypso Media e lo sviluppatore Realmforge Studios hanno oggi spalancato le porte al principale party presidenziale di Tropico 6, tramite il nuovissimo DLC "Festival". Da oggi, i giocatori PC (Windows, Linux e Mac tramite Steam OS) sono invitati a prendersi cura delle feste più grandi che l'arcipelago abbia mai visto, presiedendo la pianificazione e lavorando a stretto contatto con El Presidente per lottare per il loro diritto a far festa. Per i giocatori PlayStation 4 e Xbox One, Tropico 6 – Festival sarà disponibile dal 1° settembre.

Tropico 6 – Festival sfida i giocatori a incanalare la loro creatività pianificando e gestendo una serie di celebrazioni, mentre combattono "The Boredom", una forza malvagia e divertente che minaccia di contrastare tutte le feste sulle isole assolate di Tropico.

Permettendo al giocatore di organizzare le più grandi feste possibili, Tropico 6 – Festival aggiunge anche una meccanica unica di pianificazione delle feste a Tropico 6, consentendo ai giocatori di ospitare oltre 20 tipi di festival. Saranno incluse quattro aree a tema distintive in cui i giocatori potranno lanciare spettacolari feste, oltre a nuovi edifici come la scuola di ballo, la fabbrica di palloncini e fuochi d'artificio per dare inizio alla festa. I giocatori potranno anche godere di una serie di nuove aggiunte musicali, oltre a un elegante abito da festa (e verniciatura) per El Prez e per il palazzo presidenziale.

Caratteristiche Principali