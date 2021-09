Truck Driver, il debutto del DLC Heading North è rinviato a data da destinarsi

SOEDESCO ha deciso di rilasciare il prossimo DLC "Heading North" di Truck Driver in un secondo momento. A seguito del recente aggiornamento v1.33, il gioco attualmente deve affrontare problemi tecnici. Ciò ha comportato lo spostamento del DLC a una data successiva in modo che SOEDESCO possa continuare a risolvere i problemi attuali.

Spunti di lettura:

Truck Driver, disponibile il trailer di lancio

SOEDESCO rivela grandi progetti per Truck Driver

La nuova mappa DLC Heading North sta arrivando in Truck Driver

Truck Driver, il DLC Heading North al debutto il 14 Settembre (2021)

Come annunciato nei loro canali di social media, ecco cosa ha da dire SOEDESCO sul ritardo:

"Cari camionisti,

In origine, il DLC "Heading North" doveva essere lanciato il 14 settembre. Dato che il DLC stesso non è stato completamente rifinito, abbiamo posticipato il suo lancio al 30 settembre.



Mentre questa data si avvicina, un altro problema tecnico imprevisto dovuto all'aggiornamento v.133 ci sta costringendo a posticiparlo. Non appena questi problemi di fusione saranno risolti, possiamo fissare una nuova data, ma poiché non vogliamo posticiparla ancora una volta, non abbiamo una data fissa al momento.



Ancora una volta, siamo davvero dispiaciuti per l'inconveniente. Siamo giunti alla decisione di rilasciare il DLC in un secondo momento in modo da poter offrire la migliore esperienza di gioco a tutti. Questa era e sarà sempre la nostra missione e ci impegniamo a mantenere la parola data.



Vogliamo davvero ringraziare tutti voi per la vostra pazienza e il costante supporto. State tranquilli, il nostro team continuerà a lavorare sodo e si concentrerà sulla risoluzione di questi problemi.



Fino ad allora, ci saranno altri contenuti verso il Nord in arrivo, quindi restate sintonizzati!