Truck Driver, il DLC Heading North al debutto il 14 Settembre (2021)

L'espansione della mappa recentemente annunciata per l'esperienza di autotrasporto Truck Driver "Heading North" verrà lanciata il 14 settembre (2021) per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. L'editore SOEDESCO lo ha confermato oggi con un nuovo trailer di gioco, che fornisce maggiori dettagli sui contenuti dell'espansione.

Il nuovo trailer di gioco che è stato rilasciato oggi mostra diverse cose che sono nuove per l'esperienza di autotrasporto. Accanto allo scenario già anticipato nel precedente teaser della mappa che è stato mostrato, questo trailer mostra nuovi tipi di carico, come una gigantesca statua di lische di pesce, generatori e nuovi tipi di materiali da costruzione.

Il trailer mostra anche che i giocatori ora possono andare fuoristrada ovunque vogliano, il che non è possibile nella maggior parte dei giochi di autotrasporti attualmente in circolazione. Infine, il trailer mostra anche un'inquadratura di un camion AI che passa, il che significa che almeno in questa nuova mappa, i camion AI saranno presenti accanto ai modelli di veicoli AI esistenti.

