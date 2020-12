Trust lancia la postazione GXT 1155 Rally Racing Simulator Seat ed il Seat Adapter GXT 1150 Pacer Racing

Trust, azienda leader nella realizzazione di accessori per il lifestyle digitale, annuncia due nuove soluzioni pensate per gli amanti del racing: il sedile con postazione GXT 1155 Rally Racing Simulator Seat e il Seat Adapter GXT 1150 Pacer Racing.

Le due nuove proposte sono pensate per offrire massimo coinvolgimento in-game e garantire comfort e versatilità d’uso, per le esigenze di ogni tipologia di gamer.

Una postazione racing completa e universale

Il sedile con postazione GXT 1155 Rally Racing è stato realizzato per permettere agli appassionati di corse di vivere un’esperienza immersiva in- game. Il sedile è realizzato in una speciale schiuma ad alta densità e rivestito in un’ecopelle di ottima finitura. La comodità e la qualità costruttiva, unite a un assetto sportivo, garantiscono un ottimo feeling in termini di ergonomia e performance durante le sessioni di gioco anche più impegnative. Il sedile GXT 1155 Rally Racing, inoltre, include un supporto universale per pedaliera e volante, che consente agli appassionati di adottare il set che più preferiscono personalizzando la propria esperienza di gioco. La seduta è interamente regolabile, in altezza e profondità, anche per quanto riguarda le componenti aggiuntive quali volante e pedaliere, garantendo il massimo livello di personalizzazione. Oltre ad un design accattivante e completamente regolabile, la postazione offre il massimo anche in termini di praticità e facilità d’uso. Il sedile GXT 1155, infatti, è dotata di una struttura totalmente ripiegabile che permette di riporla comodamente dopo l’utilizzo.

Trasforma la tua postazione in un simulatore di guida

L’adattatore per la simulazione di guida GXT 1150 Pacer Racing è stato progettato per trasformare qualsiasi sedia da ufficio o da gaming in una postazione da racing. L’adattatore, sviluppato partendo da un solido telaio in acciaio, è composto da due basi con superficie tramata compatibili con praticamente ogni tipologia di volante, pedaliera e cambio. Il design dell’adattatore GXT 1150 Pacer Racing è stato progettato non solo per restituire il massimo feeling in termini di simulazione di guida, grazie alla versatilità di regolazione in altezza e profondità, ma anche per salvaguardare lo spazio. L’adattatore, infatti, è facilmente smontabile da qualsiasi sedia a cui viene applicato, per poi essere comodamente ripiegato e riposto, evitando di occupare spazio quando si è terminata la sessione di corsa.

Disponibilità e prezzi

Le due nuove soluzioni di Trust per il racing sono acquistabili nei migliori negozi fisici e online. Il sedile con postazione GXT 1155 Rally Racing Simulator Seat è disponibile a un prezzo consigliato di 359,99€, mentre l’adattatore per la simulazione di guida GXT 1150 Pacer Racing a 159,99€.