Trust lancia la webcam professionale 4K UHD TW-350

Nello scenario di lavoro ibrido post-pandemico, in cui le video riunioni sono parte integrante della routine lavorativa, cresce sempre più la necessità organizzativa di dotare i propri dipendenti di strumenti di qualità per lo streaming e lo smart working.

Trust, azienda specializzata nella realizzazione di periferiche digitali, dà una risposta a questa esigenza con la sua nuova videocamera TW-350, un dispositivo plug&play Ultra HD 4K che permette ai professionisti di svolgere videoconferenze in alta qualità in modo semplice ed agile ed a un prezzo molto competitivo.

Videoconferenze di livello premium

TW-350 è pensata per un utilizzo quotidiano intensivo nel settore b2b, tra hosting di riunioni/eventi digitali e registrazione di presentazioni, grazie alle sue caratteristiche professionali, come la risoluzione 4K UHD (3840x2160) a 30 fps, che garantisce colori vibranti e bilanciati e una migliore percezione della profondità. L’altissima qualità visiva è assicurata anche dall’obiettivo con messa a fuoco automatica, e dal campo visivo a 74 gradi, che consentono ai manager di apparire e comunicare sempre in modo chiaro e professionale. Con il suo doppio microfono stereo incorporato, TW-350 raccoglie il suono da tutte le direzioni e abilita così comunicazioni sempre precise e puntuali, garantendo l’efficacia delle riunioni di team indipendentemente dal luogo di svolgimento.

Design intuitivo e funzionale

TW-350 è un dispositivo altamente accessibile, non solo in termini di budget. Il suo design plug and play con connessioni USB e adattatore incluso la rende facile da configurare e perfettamente idonea alla flessibilità dei nuovi uffici ibridi. La webcam è inoltre dotata di accessori smart come il treppiede, per il posizionamento perfetto su tavoli o scrivanie, e l’otturatore per la privacy, che garantisce sempre controllo di ciò che è visibile.

Impegno sostenibile nel packaging

Trust è attenta alla ricerca di alternative riciclabili ai metodi di imballaggio tradizionali, con l’obiettivo di migliorare la riciclabilità e ottimizzare i processi produttivi per ridurre l’impronta di CO2. Per questo TW-350 è disponibile in brown box, la confezione ecologica ottenuta attraverso uno sfruttamento responsabile delle foreste, nel rispetto dell’ambiente. A partire dal 2021, con il progetto di sostenibilità Clevergreen, Trust ha già raggiunto risultati significativi mettendo in atto alcuni cambiamenti eco-friendly: ne sono un esempio la sostituzione dei manuali cartacei con guide online per la maggior parte dei prodotti, la riduzione delle dimensioni delle confezioni e la rimozione della plastica al loro interno. I prodotti vengono inoltre sottoposti agli enti di certificazione sostenibile come la Forest Stewardship Council (FSC) e il Global Recycled Standard (GRS).

Le caratteristiche in breve

• Videochiamate cristalline grazie alla risoluzione 4K Ultra HD a 30 fotogrammi al secondo

• Campo visivo diagonale di 74° e autofocus

• Bilanciamento automatico del bianco e compensazione della retroilluminazione per la migliore qualità d'immagine possible

• Due microfoni integrati con portata fino a 5 m

• Full duplex per conversazioni ininterrotte a 2 vie

• Connessione plug&play con cavo da USB-A a USB-C rimovibile per facilità di utilizzo e connessione veloce (adattatore USB-C incluso)