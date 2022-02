Trust presenta GTX 834 TKL Callaz, la nuova tastiera meccanica da gioco

Il mondo gamer è in continua crescita, complice da una parte la pandemia che ha costretto tutti a restare molto più a lungo in casa e dall’altra la maggiore accessibilità che i dispositivi hi-tech permettono: dallo smartphone al tablet, dalle console a vari servizi cloud.

In questo scenario di espansione, emerge da una ricerca condotta da GfK, che il 20% dei giocatori da PC preferisce una tastiera da gioco compatta. Per rispondere a questa esigenza Trust, azienda leader nella realizzazione di accessori digitali, sta aggiungendo alla sua già ampia gamma le nuove tastiere TLK (tenkeyless).

Dopo la GXT 833 Thado TKL, Trust presenta così la sua seconda tastiera compatta GTX 834 Callaz TKL.

Estremamente resistente, con switch meccanici (altro trend del settore del gaming) Outemu e illuminazione a onde arcobaleno, la nuova Callaz TKL dura fino a 50 milioni di pressioni di tasti. Un design ridotto pensato per creare spazio sulla scrivania per le periferiche extra e che regala mobilità nei movimenti (ideale quindi per gli amanti dei gunshot game), mentre la piastra superiore in metallo rende la tastiera ottimale per intense sessioni di gioco.

Le caratteristiche principali della GTX 834 Callaz TKL in pillole:

Layout TKL compatto e salvaspazio

Switch meccanici lineari rossi Outemu che durano fino a 50 milioni di battute

Piastra superiore in metallo resistente per una sensazione di solidità

Retroilluminazione multicolore in 6 colori fissi con 20 modalità di luminosità e velocità regolabili

11 tasti multimediali Fn

Disponibilità e prezzi

GTX 834 Callaz TKL sarà disponibile in Italia presso i migliori rivenditori fisici e online, Unieuro e sul webshop Amazon di Trust: al prezzo di 49,99 euro.