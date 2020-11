Trust presenta i nuovi mouse da gaming GXT 960 Graphin e il GXT 970 Morfix

Trust, azienda leader nelle periferiche da gioco, annuncia l’arrivo di GXT 970 Morfix e GXT 960 Graphin, due nuovi mouse votati alla massima customizzazione e leggerezza, pensati per l’utenza gaming più esigente.

GXT 970 Morfix: performance e stile

Il mouse GXT 970 Morfix offre tutte le caratteristiche di cui i gamer hanno bisogno per esprimere al massimo il proprio stile di gioco. Grazie alla presenza di 4 placche magnetiche laterali intercambiabili è possibile configurare il dispositivo a seconda del tipo partita, adattandone l’impugnatura per il massimo comfort e scegliendo fra un setup a 3 o 9 pulsanti laterali. Dal punto di vista tecnico, il mouse GXT 970 Morfix è dotato di un avanzato sensore ottico con risoluzione fino a 10.000 DPI, che assicura il massimo controllo ad alta velocità. Il livello DPI, inoltre, è indicato da una spia LED che cambia di colore a seconda delle impostazioni scelte dal giocatore. Non manca l’attenzione allo stile: per esaltare al meglio le caratteristiche della postazione di gioco, GXT 970 Morfix è dotato di luci RGB totalmente customizzabili, che permettono di scegliere fra 16 milioni di colorazioni e svariate opzioni di intermittenza.

GXT 960 Graphin: 74 grammi di velocità e controllo

Le sessioni più impegnative richiedono massima velocità, precisione e comfort. Nello sviluppo di GXT 960 Graphin Trust è partita dalla leggerezza, realizzando una scocca a nido d’ape, che ne riduce il peso fino a 74 grammi. Il secondo step si è focalizzato sulla precisione e reattività, dotando il dispositivo di un polling rateregolabile fino a 1000 Hz, due pulsanti laterali, un sensore ottico con risoluzione regolabile fino a 10.000 DPI e cuscinetti scorrevoli a bassissimo attrito. Per quanto riguarda il design, la struttura a nido d'ape, a cui deve la sua leggerezza, lo contraddistingue profondamente anche a livello di stile, con luci RGB regolabili a piacimento attraverso software che ne delineano la silhouette.

Prezzi e disponibilità

I nuovi mouse GXT 970 Morfix e GXT 960 Graphin sono disponibili in Italia presso i migliori rivenditori fisici e online, ad un prezzo consigliato rispettivamente di € 49,99 e di € 32,99.