Trust presenta il nuovo microfono professionale GXT 259 Rudox

Trust, azienda leader nel settore degli accessori digitali di qualità, amplia la sua gamma di microfoni di ultima generazione con il nuovo GXT 259 Rudox, nuova postazione di registrazione top di gamma, composta da microfono professionale e filtro anti-riflessioni, per prestazioni ottimali in qualunque contesto d’uso.

Sia che si desideri registrare un nuovo podcast, una traccia musicale o lo streaming di una sessione di gioco live, il microfono GXT 259 Rudox è in grado di catturare ogni sfumatura di suono con la massima resa acustica. Composta da un microfono professionale e da uno schermo realizzato con pannelli anti-riflesso, la postazione è stata progettata per offrire alte performance di registrazione nelle più svariate occasioni d’uso, dallo streaming al podcasting, alle interviste di gruppo passando per le sessioni musicali. Grazie alla presenza del pattern cardioide, dello schermo anti-riflessioni e dell’uscita a zero latenza, infatti, il microfono GXT 259 Rudox offre tutto il necessario per iniziare subito a registrare con una qualità da studio professionale.

Qualità acustica e costruttiva professionali

Il microfono GXT 259 Rudox è stato progettato per restituire una qualità del suono eccellente, in qualsiasi contesto. Progettato partendo da una resistente struttura in metallo, il microfono è stato dotato di un supporto di tipo shock-mount, in grado di garantire elevata stabilità, così come la griglia a supporto dello schermo anti-riflesso. Il microfono, poi, è stato realizzato con un pattern cardioide che, in sinergia con il filtro anti-riflesso e il filtro pop, offre un audio avvolgente, ricco e nitido, privo di qualsiasi rumore. Il monitoraggio a zero latenza, infine, permette di ascoltare l’audio registrato in tempo reale, senza ritardi.

Filtro anti-riflesso per una postazione completa

Il GXT 259 Rudox è stato pensato per offrire un’esperienza completa e professionale in fase di registrazione, in grado di restituire il feeling degli studi di professionali. Grazie alla presenza del filtro anti-riflesso, composto da pannelli fonoassorbenti sostenuti da una resistente struttura metallica, è possibile realizzare registrazioni con una resa sonora in grado di replicare quella degli studi professionali. I pannelli, poi, possono essere regolati a piacere, poiché il resto dell’unità poggia saldamente sulla base metallica con supporto ammortizzato integrato.

Massima connettività e personalizzazione

Il microfono GXT 259 Rudox è stato progettato non soltanto per offrire un’eccellente esperienza in termini di acquisizione dell’audio, ma anche nell’esperienza d’uso. Il microfono, infatti, grazie alla connessione USB, acquisisce l’audio in formato digitale. La registrazione non richiede alcun tipo di mixer, è sufficiente collegare direttamente il microfono al PC o laptop per iniziare a registrare. Il monitoraggio della voce, poi, è agevolato dalla presenza del jack per le cuffie integrato, dotato di monitoraggio audio a zero latenza che, in unione ai pulsanti di esclusione dell’audio e di controllo mix, garantisce il pieno controllo delle proprie sessioni di registrazione, come in un vero studio.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo microfono Trust Gaming GXT 259 Rudox è disponibile in Italia presso i migliori rivenditori fisici e sul webshop Amazon Trust ad un prezzo consigliato di 189,00€.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del produttore, a questa pagina.