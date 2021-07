Trust presenta Taxon, la nuova webcam QHD della linea audio-video per il New Normal

Nell’attuale contesto ormai conosciuto come “New Normal” e caratterizzato da ambienti di lavoro ibridi, smart working e videoconferenze, cresce l’esigenza dei consumatori di avere soluzioni agili e flessibili per la routine quotidiana, in grado di adattarsi perfettamente sia al lavoro che al tempo libero.

Trust, azienda leader nella realizzazione di periferiche digitali, offre una valida soluzione con Taxon, un dispositivo plug&play 2K e QHD conveniente, intuitivo e completo.

Caratteristiche audio-video avanzate

Se con IRIS, la videocamera per videoconferenze professionali, Trust cercava di soddisfare in particolare il segmento B2B, la webcam Taxon è l’alleata perfetta per ogni smart worker in cerca di un device avanzato, ma semplice da utilizzare.

La risoluzione QHD (2560x1440) a 30 frame al secondo garantisce a Taxon la massima qualità video, mentre il supporto aggiuntivo di 720p HD e 1080p Full HD la rende compatibile con qualsiasi dispositivo. Grazie alla sua lente grandangolare a 80 gradi con messa a fuoco automatica, inoltre, Taxon è in grado di inquadrare contemporaneamente più persone e restituire immagini altamente precise.

Anche sul versante audio, Taxon si distingue grazie ai suoi due microfoni integrati, che catturano nitidamente la voce e offrono il supporto ideale anche durante le chiamate di gruppo in cui più voci emergono nello stesso momento.

Semplicità d’installazione e massima connettività

La webcam Taxon si caratterizza per una grande versatilità d’uso e per le dimensioni compatte.

Grazie al suo sistema Plug&Play, la videocamera si integra con facilità nella propria postazione di smart working: è sufficiente collegare Taxon al monitor o appoggiarla sulla scrivania con il supporto universale, oppure montarla su un treppiede. A quel punto Taxon sarà pronta all’uso e una spia LED sulla parte anteriore ne indicherà lo stato. La webcam è inoltre compatibile con la maggior parte dei software per le videoconferenze, come Skype, Teams e Zoom.

Attenzione alla privacy

In questo periodo, la privacy è più che mai essenziale, per questo Trust ha dotato Taxon di un filtro privacy incorporato che consente di rispondere alle videochiamate in assoluta tranquillità, scegliendo anche di non essere visibili. Attivarlo è intuitivo: è sufficiente scorrere il filtro sulla webcam per avere la certezza di non essere visti. In questo modo, gestire le videochiamate di lavoro e quelle con i propri amici diventa veramente semplice.

Prezzi e disponibilità

La webcam Taxon di Trust è ora disponibile sul webshop Amazon di Trust ad un prezzo di 78,98€.