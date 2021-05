Turtle Beach svela Recon 500, le prime cuffie con Driver Dual da 60mm

Turtle Beach, compagnia leader nel settore del gaming, svela oggi le Recon 500 come incredibile aggiunta alla popolare serie Recon di cuffie da gaming. Le Recon 500 significano anche il debutto degli esclusivi Driver Eclipse Dual di Turtle Beach, primi driver al mondo da 60mm, oltre ai padiglioni personalizzati AccuTune in legno composito iniettato che si combinano per offrire una qualità del suono senza precedenti ad ogni frequenza.

Le Recon 500 dispongono inoltre del microfono a cancellazione del rumore con tecnologia TruSpeak con cuscinetti in memory foam, tecnologia ProSpecs completamente glasses-friendly, e una struttura ultra-leggera per un comfort straordinario. Le Recon 500 montano un jack standard da 3.5mm che le rende compatibili con Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation5, PlayStation4, Nintendo Switch, PC, e dispositivi mobili.

Con un prezzo consigliato di 79,99€, le Recon 500 sono una scelta al top per tutti quei giocatori alla ricerca di strumenti per migliorare le loro performance con una cuffia potente e affidabile. Disponibili in Black e Arctic Camo, i fan possono pre-ordinare le Recon 500 ora presso i rivenditori autorizzati e su turtlebeach.com, e saranno disponibili in Europa dal 18 giugno 2021.

"Con i nostri nuovissimi e brevettati Driver Eclipse Dual, ancora una volta Turtle Beach arriva per prima sul mercato con una tecnologia audio innovativa che rende le Recon 500 tra le cuffie con il suono migliore di sempre," ha detto Juergen Stark, Presidente e CEO, Turtle Beach Corporation. "Le Recon 500 offrono alcuni dei progressi ingegneristici più impressionanti che le nostre cuffie da gaming abbiano mai raggiunto. Ridefiniscono ciò che i giocatori si aspettano da una cuffia di questa fascia di prezzo, offrendo un design innovativo, prestazioni audio straordinarie e un comfort eccezionale".

I giocatori possono sperimentare una rivoluzione nell'audio di gioco con le Recon 500. I nuovissimi, brevettati Driver da 60mm Eclipse Dual di Turtle Beach separano le frequenze alte da quelle basse, dando vita a un'esperienza di gioco estremamente dettagliata con un imponente paesaggio sonoro.

I padiglioni delle Recon 500 sono realizzati con straordinaria precisione in materiale composito con pasta di legno AccuTune, garantendo un'acustica ottimale e un audio incredibilmente realistico. Il microfono rimovibile TruSpeak con cancellazione del rumore offre una comunicazione affidabile, chiara e di livello professionale con i compagni di squadra e gli altri giocatori, mentre i controlli on-ear mettono il volume e il tasto mute a portata di mano quando ne hai bisogno.

Per il comfort, morbidi cuscinetti in memory foam avvolti in un tessuto altamente traspirante circondano i potenti driver delle Recon 500, permettendo ai giocatori di rimanere freschi anche durante le battaglie più intense.

L'archetto regolabile e rinforzato in metallo delle Recon 500 è costruito per durare nel tempo, pur essendo leggero e flessibile per garantire il massimo della comodità anche durante lunghe sessioni di gioco, mentre il design brevettato ProSpecs di Turtle Beach è l'ideale per tutti quei giocatori che portano gli occhiali.