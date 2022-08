Tutte le novità di ASUS ROG a Gamescom 2022

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha tenuto oggi l'evento Have It All in occasione del Gamescom 2022, presso il Dock2 di Colonia, in Germania. Have It All è il primo evento ROG su larga scala che si svolge in presenza dall'inizio della pandemia, sviluppato con l’obiettivo di offrire ai fan di ROG e ai media l'opportunità di vedere e sperimentare da vicino le ultime schede madri della serie AMD X670E, nuovi dissipatori AIO e PSU, nuovi display e soluzioni di rete, oltre che tante nuove periferiche gaming.

Le schede madri microATX ROG Crosshair X670E Gene, le mini-ITX ROG Strix X670E-I Gaming WiFi, le ProArt e le Prime sono state vere protagoniste dell’evento Have It All: queste schede supportano tutte la tecnologia PCIe 5.0 e le memorie DDR5, completando la nuova generazione di schede madri della serie AMD X670E sviluppata per supportare i processori AMD Ryzen serie 7000 ed in grado di soddisfare creator, hobbisti e gli appassionati di qualunque livello, offrendo una base solida per le build AMD Ryzen e per portare prestazioni e performance ad un livello successivo.

Queste schede si aggiungono infatti alla già nutrita serie di schede madri AMD ROG annunciate di recente in occasione del Canadian National Expo (CNE), ovvero le schede ROG Crosshair X670E Hero, ROG Strix X670E-E Gaming WiFi e TUF Gaming X670E-Plus WiFi, oltre all’ammiraglia ROG Crosshair X670E Extreme, queste schede sono tutte caratterizzate da larghezza di banda, stabilità e connettività complessive migliorate.

Le nuove schede presentano tutte le più recenti innovazioni ASUS Q-Design. Le schede ROG Crosshair X670E Hero e ROG Strix X670E-E Gaming WiFi includono il pulsante PCIe Q-Release, una funzione che consente agli utenti di rilasciare la scheda grafica dallo slot PCIe con una semplice pressione. Inoltre, tutte e tre le schede madri ROG e TUF includono il design di aggancio Q-DIMM su singolo lato per garantire maggiore facilità di installazione e consentire ai moduli di memoria di rimanere saldamente in posizione. Infine, le schede includono il Q-latch M.2, che consente agli utenti di fissare o allentare un'unità M.2 con la sola punta delle dita.

Insieme a questi prodotti, ROG ha pubblicato il suo primo singolo musicale Reality, con la voce del famoso musicista e doppiatore Troy Baker, conosciuto per i suoi ruoli in videogiochi come The Last of Us e la serie Uncharted. Su YouTube è disponibile un video musicale interattivo a 360°, ispirato agli anime, che contiene il brano in oggetto.

ROG Crosshair X670E Extreme

Vera ammiraglia della nuova gamma AMD ROG, la nuova ROG Crosshair X670E Extreme raccoglie l'eredità della fama e grandezza del brand ROG unendola ad una serie di tecnologie all'avanguardia, per dar vita alle build più esclusive e preformanti. Progettate per gestire comodamente le CPU AMD Ryzen serie 7000 nei carichi di lavoro più impegnativi, offrono la strada più eccellente per abbracciare la nuova era AM5.

La più estrema della serie ROG X670E offre una robusta soluzione di alimentazione con 20 + 2 stadi di alimentazione in team da 110 ampere, induttanze in lega MicroFine, condensatori metallici di qualità superiore e connettori di alimentazione ProCool II.

Dissipatori VRM di grandi dimensioni, pannello I/O in alluminio, pad termico ad alta conduttività, cinque dissipatori M.2, due M.2 con backplate integrati e ROG Water-Cooling Zone offrono un design termico ottimizzato.

Tutta la progettazione è orientata a garantire le più alte prestazioni: dalla connettività ultraveloce assicurata da 4 slot PCIe 5.0, uno slot M.2 Gen 5, una porta USB 3.2 Gen 2x2 sul pannello frontale con supporto Quick Charge 4+, due porte USB4 posteriori e dalla scheda ROG Gen Z.2, alle connessioni di rete che non sono certo da meno, con WiFi 6E a bordo, una porta Ethernet Intel 2,5 Gb ed una Marvell AQtion 10 Gb.

La ROG Crosshair X670E Extreme offre anche controlli intelligenti ed una facile configurazione grazie agli strumenti esclusivi ASUS, tra cui Fan Xpert 4 con AI Cooling II, AI Networking e Two-Way AI Noise-Cancelation, oltre ad una personalizzazione senza pari grazie al display LED AniMe Matrix, al display OLED LiveDash da 2 pollici, all’esclusiva illuminazione RGB Aura Sync, oltre che un header RGB e tre header RGB indirizzabili Gen 2.

ROG Crosshair X670E Hero

Il modello di punta della linea Crosshair X670E, ROG Crosshair X670E Hero, colma il divario tra i costruttori di PC professionali e i giocatori di tutti i giorni, consentendo a tutti gli utenti di realizzare PC ad alte prestazioni ed esteticamente accattivanti. Con i suoi 18+2 stadi di potenza in team da 110 ampere e i generosi dissipatori integrati, la X670E Hero offre un'alimentazione stabile a temperature più basse.

La X670E Hero è pronta per il futuro, disponendo di una coppia di slot PCIe 5.0 x16 per supportare schede grafiche di nuova generazione, una scheda PCIe 5.00 M.2 e della funzionalità WiFi 6E per garantire connettività wireless senza ostacoli. Il Quad DAC ESS ES9218PQ fornisce un audio di eccellente qualità all'uscita collocata direttamente sul pannello frontale.

Le tonalità scure predominano sulla superficie di ROG Crosshair X670E Hero, offrendo un'estetica ricercata per la realizzazione di build esclusive. L'illuminazione Polymo e il motivo RGB luminoso sul pannello I/O integrato offrono un’accattivante serie microstrutturale di luci e colori.

ROG Strix X670E-E Gaming WiFi

La scheda ROG Strix X670E-E Gaming WiFi sintetizza il meglio di forma e funzione in prestazioni di gioco equilibrate. La scheda è dotata di 18+2 stadi di alimentazione in team da 11 A e di un ampio dissipatore M.2 per fornire un flusso stabile di energia alle nuove CPU AMD e garantire al tempo stesso ottimali prestazioni termiche.

Oltre al pulsante di rilascio dello slot PCIe, la ROG Strix X670E-E Gaming WiFi dispone anche di un pulsante di accensione integrato sulla scheda madre e di pad termici M.2 di ricambio per garantire un pre-test ottimale ed eventuali sostituzioni future.

I dissipatori della scheda sono caratterizzati da accenti angolari e dalla distintiva iconografia ROG, accompagnata da un display in acrilico illuminato sul pannello I/O integrato.

TUF Gaming X670E-Plus WiFi

La nuova scheda TUF Gaming X670E-Plus WiFi offre robuste prestazioni che si esprimono in una forma robusta e funzionale. La scheda include uno slot PCIe Gen 5.0 x 16 e quattro slot M.2.

Caratterizzata da un'estetica minimale e pulita e da distintivi elementi grafici sul pannello I/O integrato, la TUF Gaming X670E-Plus WiFi include anche le più recenti caratteristiche Q-Design di ASUS, tra cui un'intuitiva matrice diagnostica Q-LED che offre un immediato monitoraggio sullo status della propria build.

ROG Crosshair X670E Gene

ROG Crosshair X670E Gene offre prestazioni di altissimo livello, un set di funzionalità eccezionali e l'estetica caratteristica delle schede ROG nel form di medie dimensioni MicroATX. Visivamente, la X670E Gene presenta un luccicante logo ROG in bianco e nero sul pannello I/O e un'icona ROG composta da diversi pixel sul dissipatore del chipset, mentre i LED RGB sul dissipatore VRM, personalizzabili con Aura Sync, regalano una nota di colore ed un inconfondibile tocco distintivo.

Uno slot PCIe 5.0 x16 è pronto ad accogliere le schede grafiche più recenti e performanti mentre il supporto DDR5 si traduce in un'enorme larghezza di banda, velocità elevate ed un’eccezionale efficienza energetica offerta dalla RAM di nuova generazione. Due slot PCIe 5.0 M.2 e uno slot PCIe 4.0 M.2 offrono ampie possibilità di archiviazione anche per soddisfare ogni necessità e assicurare anche le più estese raccolte di titoli. L'X670E Gene è pronta a ospitare i potenti processori desktop AMD Ryzen Serie 7000 grazie alla sua solida alimentazione con 16 + 2 stadi di potenza abbinati classificati per 110 ampere.

L'X670E Gene include inoltre diverse opzioni di connettività, tra cui WiFi 6E, una porta Ethernet Intel 2,5 Gb, diverse porte USB4 posteriori, una porta anteriore USB 3.2 Gen 2x2 Type-C nonché il supporto Quick Charge 4+.

ROG Strix X670E-I Gaming WiFi

La scheda madre ROG Strix X670E-I Gaming WiFi Mini-ITX è incredibilmente piccola, ma offre una piattaforma completa per i giochi di nuova generazione. Include uno slot PCIe 5.0 x16 pronto per le schede grafiche di nuova generazione, oltre a una coppia di slot DIMM DDR5 e due slot M.2 che supportano PCIe 5.0 e PCIe 4.0.

Elementi di design innovativi assicurano agli utenti le prestazioni e le funzionalità necessarie nonostante le dimensioni ridotte tipiche dei case Mini-ITX. Il blocco I/O è pre-montato per facilitare l'installazione e per assicurare maggiore ordine intorno alle porte posteriori. Un singolo dissipatore di calore raffredda contemporaneamente lo slot PCIe 5.0 M.2 e il chipset, mentre le temperature basse del VRM sono agevolate dalla presenza di un ampio backplate che utilizza un pad termico per trasferire il calore lontano dai condensatori di disaccoppiamento più critici. La scheda ROG FPS-II, dal minimo ingombro, consente di accedere facilmente agli header del pannello frontale, alle 2 porte SATA, agli importanti header per la cancellazione del CMOS e l'abilitazione della sovratensione della CPU e allo switch della modalità PCIe per le schede di espansione legacy.

L'inclusione della nuovissima tecnologia ROG Strix Hive differenzia nettamente la scheda madre Strix X670E-I dalla concorrenza. ROG Strix Hive è un'interfaccia di controllo esterna che ospita un codec ALC4050 e un DAC ESS Sabre 9260Q. Un jack per le cuffie e un jack Mic-in con uscita ottica S/PDIF da 3,5 mm offrono un audio puro, mentre la manopola del volume integrata consente all'utente di avere tutto a portata di mano. Il ROG Strix Hive è anche il primo dispositivo esterno con funzioni gaming tipiche di una scheda madre, tra cui un profilo PBO finemente sintonizzato per l'overclocking della CPU direttamente da sistema operativo, senza bisogno perciò di accedere al BIOS. Inoltre, una porta USB 3.2 Gen 2 Type-C offre una pratica opzione di connessione per unità di archiviazione e periferiche esterne. È presente anche l'intuitivo array Q-LED che aiuta a diagnosticare rapidamente i problemi di assemblaggio, oltre ai pulsanti fisici Flexkey e Bios Flashback. Assemblare, aggiornare e risolvere i problemi di un PC Mini-ITX non è mai stato così facile.

ASUS ProArt X670E-Creator WiFi

La ProArt X670E-Creator WiFi offre connettività superiore, numerose opzioni di archiviazione ad alta velocità e tutto lo stile professionale tipico della serie ProArt.

L'estetica della scheda madre è caratterizzata da uno stile sofisticato che si basa su linee pulite, angoli aggraziati e precise simmetrie. I suoi colori discreti le conferiscono un aspetto senza tempo, che si impreziosisce di sottili accenti dorati sul pannello I/O e sul dissipatore del chipset.

ProArt X670E-Creator WiFi offre enorme larghezza di banda, velocità fulminee e un'eccezionale efficienza energetica grazie alla RAM DDR5 di nuova generazione. Con una velocità di trasferimento dati superiore del 50% rispetto alle memorie DDR4 di precedente generazione, le DDR5 offrono un nuovo livello di prestazioni, rese ora possibili anche da tutta una serie di ottimizzazioni hardware e firmware di queste nuove schedi madri che consentono agli utenti di overclockare i kit RAM fino al loro limite assoluto.

La ProArt X670E-Creator WiFi vanta due slot PCIe 5.0 x16 per consentire agli utenti di montare le più veloci unità SSD e GPU di nuova generazione. Poiché molte attività sfruttano appieno le velocità di trasferimento più elevate, questa scheda è dotata di quattro slot M.2 integrati, due dei quali PCIe 5.0.

Il nuovo standard PCIe 5.0 fornisce la più ampia larghezza di banda anche ad una coppia di porte posteriori USB4. Poiché una connettività estesa sul pannello anteriore è essenziale per molti lavori, la ProArt X670E-Creator WiFi offre frontalmente anche un connettore USB 3.2 Gen 2×2 con supporto per Quick Charge 4+. L'abbinamento di questa scheda madre con un case dotato di porta USB Type-C sul pannello frontale consente così un pratico accesso alla ricarica veloce fino a 60 watt.

Sul fronte delle connettività, WiFi 6E utilizza lo spettro a 6 GHz per offrire connessioni wireless davvero impareggiabili. La porta Ethernet Intel 2,5 Gb garantisce una connessione di rete solida e affidabile, mentre la porta Ethernet Marvell AQtion 10 Gb offre ancora più opzioni, come la connessione a velocissimi storage di rete.

Gamma di schede madri ASUS Prime

Un trio di schede madri ASUS Prime è pronto per la nuova piattaforma AMD socket AM5. Al vertice della gamma si trova la Prime X670E-Pro WiFi. Con supporto DDR5, uno slot PCIe 5.0 x16 e uno slot PCIe 5.0 M.2, è l'opzione ideale per chi vuole realizzare un PC next-gen. Il WiFi 6E, una porta Ethernet Realtek da 2,5 Gb e un header Thunderbolt 4 aggiungono ulteriori motivazioni al suo già notevole valore. La scheda include anche alcune comode caratteristiche, apprezzate anche per il fai-da-te, come il pannello I/O premontato, il pulsante Q-Release dello slot PCIe che semplifica la rimozione della scheda grafica, e l'array diagnostico Q-LED, che elimina ogni dubbio nella risoluzione dei problemi.

Affiancano la Prime X670E-Pro WiFi le nuove Prime X670-P WiFi e Prime X670-P. Queste schede sono dotate di supporto DDR5 e di ampio spazio per l'archiviazione con tre slot M.2 integrati. Un header Thunderbolt 4 consente agli utenti di configurare una porta frontale ad alta velocità nei case compatibili. La Prime X670-P WiFi offre anche la connettività WiFi 6.

ROG Loki SFX-L 850W Platinum

L’alimentatore ROG Loki include gli stessi componenti evoluti e le stesse caratteristiche premium dell'apprezzato ROG Thor, in formato SFX-L. Il compatto Loki rappresenta una nuova serie di PSU costruite specificamente per le build da gioco SFF (small-form-factor) ad altissime prestazioni, pronto ad alimentare le GPU più recenti e performanti build ITX. È predisposto per PCIe 5.0, ed è dotato di un cavo a 16 pin per erogare fino a 600 watt di potenza alle schede grafiche più energivore. Al suo interno, due dissipatori ROG offrono il doppio della superficie per un'efficiente dispersione del calore, mentre una ventola di raffreddamento assiale da 120 mm con controllo PWM mantiene bassi i livelli di rumore e le temperature. Il Loki è certificato 80 PLUS Platinum con un'efficienza fino al 92% per ridurre il calore e la rumorosità, oltre a migliorare l'affidabilità. Inoltre, la compatibilità con Aura Sync (ora integrato in Armoury Crate) consente ai giocatori di sincronizzare gli effetti di luce per un look davvero unico.

ROG Swift OLED PG42UQ / PG48UQ

Durante Gamescom 2022 sono stati presentati diversi nuovi monitor ROG. Tra questi, i ROG Swift OLED PG42UQ e PG48UQ, oltre ai monitor gaming Fast IPS disponibili in una vasta gamma di dimensioni e risoluzioni.

Il monitor ROG Swift OLED PG42UQ da 42 pollici è progettato per il massimo coinvolgimento nel desktop gaming e offre immagini 4K con una frequenza di aggiornamento overclockata di 138 Hz. Il pannello OLED garantisce i neri più profondi e colori sorprendenti grazie a una gamma cromatica DCI-P3 del 98% e a una variazione di colore Delta E < 2. Il tempo di risposta ultraveloce di soli 0,1 ms (GTG) rende ancora più eccezionale questo display e garantisce un’esperienza di visione e di gioco realmente straordinaria. Il modello ROG Swift OLED PG48UQ offre invece un pannello da 48 pollici, rappresentando la scelta ideale per chi vuole giocare davvero “in grande”. I monitor OLED ROG includono un dissipatore personalizzato che offre una maggiore superficie per lo scambio di calore, con conseguente riduzione delle temperature di esercizio fino all'8% rispetto ai monitor ROG senza dissipatore, per garantire migliori prestazioni e longevità ai pannelli OLED.

A differenza degli schermi OLED lucidi convenzionali, i pannelli dei monitor gaming ROG OLED sono dotati di uno speciale rivestimento antiriflesso a microtessitura per ridurre i riflessi e minimizzare così le distrazioni. È inoltre possibile impostare la luminosità automatica del display (Uniform Brightness) per garantire una visione confortevole anche nelle condizioni più critiche come quando si modificano le dimensioni di finestre bianche o durante intense maratone di gioco.

Entrambi i monitor sono dotati di una ricca connettività che comprende DisplayPort 1.4 (con DSC), HDMI 2.1, HDMI 2.0, hub USB e un innesto per treppiede sulla parte superiore del monitor.

ROG Swift PG27UQR e Strix XG32UQ / XG32AQ

Il ROG Swift PG27UQR da 27 pollici è un monitor gaming 4K dotato di tecnologia Fast IPS per un sorprendente tempo di risposta da grigio a grigio (GTG) pari a 1 ms. Supporta nativamente immagini 4K ultra fluide a 160 Hz per garantire una qualità di gioco eccezionale. Questo monitor, compatibile con NVIDIA G-SYNC è anche conforme allo standard DisplayHDR 600 e supporta il 95% dello spazio colore DCI-P3. Il monitor PG27UQR offre un'ampia connettività con due porte DisplayPort 1.4 con Display Stream Compression (DSC), due porte HDMI 2.1 che offrono una larghezza di banda completa di 48 Gbps, un hub USB e un jack per auricolari.

Anche i monitor gaming Strix XG32UQ 4K e XG32AQ QHD da 32 pollici utilizzano la tecnologia Fast IPS che garantisce un eccellente tempo di risposta di 1 ms GTG. Entrambi i display offrono frequenze di aggiornamento variabili, conformità a DisplayHDR 600 e sono in grado di fornire immagini di gioco estremamente fluide con una frequenza di aggiornamento overclockata di 160 Hz per XG32UQ e 175 Hz per XG32AQ. Anche i colori sono eccezionali: XG32UQ e XG32AQ supportano rispettivamente il 96% e il 95% dello spazio colore DCI-P3. Inoltre, l'XG32UQ è in grado di fornire nativamente immagini 4K a 120 Hz tramite HDMI 2.1 quando abbinato alle ultime console di nuova generazione.

ROG Rapture GT6

ROG Rapture GT6 è il primo sistema mesh tri-band progettato per il gaming, che offre agli utenti fino a 10 stream e velocità WiFi fino a 10.000 Mbps. Una combinazione di nove potenti antenne interne e l'esclusiva tecnologia ASUS RangeBoost Plus migliorano la portata complessiva e la qualità del segnale WiFi, offrendo una copertura ideale fino a 540 metri quadrati. La tecnologia di “smart antenna” integrata rileva le direzioni di arrivo del segnale per i dispositivi connessi, per ottimizzarne stabilità e potenza. Rapture GT6 include anche l'accelerazione gaming a triplo livello tipica dei router ROG, potenziando il traffico gaming in ogni fase del percorso, dal PC fino al server di gioco.

ROG Rapture GT6 è stato progettato con forme e funzionalità premium: grazie allo spostamento delle numerose antenne dall'esterno all'interno adotta un design particolarmente elegante. Il suo stile futuristico è evidenziato dal logo Aura RGB, da prese d'aria e dal claim ROG "For Those Who Dare" inciso su un lato. Sulla parte superiore e inferiore, le griglie di ventilazione sono allineate con i dissipatori all'interno, per ottenere un effetto convettivo e una dissipazione del calore ideali. Per chi preferisce un'estetica più “luminosa” o brillante è disponibile anche l'edizione Moonlight White.

ROG Rapture GT-AXE16000

ROG Rapture GT-AXE16000 è il primo router da gioco WiFi 6E quad-band al mondo, dotato di chipset WiFi Broadcom di nuova generazione e di una CPU quad-core a 64 bit da 2,0 GHz che ne porta la potenza a un livello superiore. È inoltre dotato della tecnologia ASUS RF e dell'esclusivo ASUS RangeBoost Plus, che sfrutta diverse funzioni aggiornate per migliorare la portata e la copertura del segnale WiFi. Con il WiFi 6E, la banda da 6 GHz è dedicata ai dispositivi WiFi 6E così da garantire le massime prestazioni, in modo da non essere rallentati dai dispositivi di vecchia generazione. Rapture GT-AXE16000 è dotato di due porte LAN da 10 Gbps, quattro porte LAN da 1 Gbps e una porta WAN da 2,5 Gbps che supporta la link aggregation e il bilanciamento del carico. Queste porte consentono di fornire un'enorme larghezza di banda ai dispositivi collegati e di sfruttare al meglio connessioni Internet ad altissima velocità. Come il Rapture GT6, anche il Rapture GT-AXE1600 è dotato di accelerazione gaming a triplo livello per ottimizzare il traffico di gioco.

ROG Keris Wireless AimPoint

Il nuovo ROG Keris Wireless AimPoint è un mouse wireless da gioco estremamente leggero (75 grammi) che offre ai giocatori una precisione eccezionale grazie al sensore ottico ROG AimPoint. Il sensore ROG offre ben 36.000 dpi con una deviazione cpi inferiore all'1%, una velocità di 650 ips e un’accelerazione fino a 50 g, insieme ad una frequenza di polling di 1.000 Hz. Il mouse può essere utilizzato in modalità RF a 2,4 GHz, Bluetooth o cablata. La modalità RF a 2,4 GHz supporta la tecnologia wireless ROG SpeedNova per garantire connessioni più veloci e affidabili. Grazie ad una alimentazione ottimizzata, è possibile giocare in modalità RF a 2,4 GHz anche per ben 119 ore prima di dover ricaricare il proprio device. La particolare struttura interna garantisce robustezza ed un peso complessivo di soli 75 grammi che, in combinazione con il cavo ROG Paracord ed i piedini del mouse 100% PTFE, consente movimenti sempre fluidi e veloci. Il design Push-Fit Socket II consente una facile personalizzazione degli switch, avendo già in dotazione i micro switch ROG che possono essere sostituiti con microinterruttori meccanici o ottici compatibili a 3 e 5 pin. I pulsanti destro e sinistro sono realizzati in PBT e hanno una superficie antiscivolo durevole che resiste all'usura per garantire una qualità costante nel tempo. Il nastro antiscivolo ROG (ROG-patterned anti-slip grip tape) offre agli utenti una presa del mouse più sicura, oltre a conferire un tocco di classe in più. Sul fronte meramente estetico, oltre alla finitura nera standard, è disponibile anche quella bianca più raffinata dell'edizione Moonlight White.

ROG Gladius III Wireless AimPoint

ROG Gladius III Wireless AimPoint rappresenta l’evoluzione di uno dei prodotti più amati di sempre: un mouse da gioco RGB senza fili, leggero (79 grammi), che ora vanta il sensore ottico ROG AimPoint da 36.000 dpi con 650 ips, un'accelerazione di 50 g e polling rate di 1.000 Hz per una precisione e un controllo senza pari. Come il Keris Wireless AimPoint, anche il Gladius III Wireless AimPoint ha tripla connettività, potendo essere utilizzato in modalità RF a 2,4 GHz, tramite Bluetooth e con cavo. La modalità RF a 2,4 GHz supporta la tecnologia wireless ROG SpeedNova per garantire connessioni veloci e stabili. Un’alimentazione ottimizzata offre agli utenti fino a 119 ore di utilizzo con una singola carica utilizzando la modalità RF a 2,4 GHz. Il design Push-Fit Switch Socket II consente una facile personalizzazione, con i micro switch ROG in dotazione che possono essere sostituiti con microinterruttori compatibili meccanici a 3 pin e ottici a 5 pin. Il cavo ROG Paracord e i piedini 100% PTFE consentono movimenti sempre fluidi e veloci. Il nastro antiscivolo ROG in dotazione assicura una presa più sicura e conferisce al Gladius III Wireless AimPoint un tocco di classe in più. Anche in questo caso è disponibile l'edizione Moonlight White.

ROG Cetra True Wireless Pro

Le ROG Cetra True Wireless Pro sono i primi auricolari true wireless al mondo caratterizzati da doppia connettività Bluetooth e cablata USB-C, da un Quad DAC ESS e da un microfono AI a cancellazione del rumore per offrire massima qualità audio e comunicazioni chiare e senza compromessi. Tutto questo li rende ideali per il gioco, così come per l'uso quotidiano. In modalità Bluetooth, la tecnologia integrata Qualcomm Snapdragon Sound e le molteplici modalità ibride di cancellazione attiva del rumore (ANC) consentono ai giocatori di immergersi nell'azione con un audio wireless premium a 24 bit e 96 kHz a bassa latenza, perfettamente sincronizzato con l'azione sullo schermo. Quando si avvia un gioco sul ROG Phone 6, la modalità Gaming di Cetra True Wireless Pro si attiva automaticamente e fornisce un audio a bassissima latenza, pari a 45 ms. La tecnologia Hybrid ANC cancella il rumore di fondo generale, mentre altre funzionalità avanzate filtrano una gamma più ampia di rumori, come il vento, per un'immersione audio senza precedenti. In modalità cablata, il Quad DAC ESS 9280 di livello hi-fi e il microfono AI a cancellazione del rumore delle Cetra True Wireless Pro garantiscono un audio lossless e una comunicazione cristallina. Gli utenti possono godere di un ascolto ininterrotto grazie a una durata della batteria fino a 28 ore con ricarica in-case, mentre la compatibilità con la tecnologia Qi-wireless garantisce ricariche rapide e pratiche anche senza fili. Grazie al loro esclusivo design questi auricolari ergonomici si adattano comodamente a tutti i tipi di orecchio, mentre la resistenza all'acqua, con certificazione IPX4, garantisce la protezione da pioggia o schizzi.

ROG Cetra True Wireless

Gli auricolari gaming ROG Cetra True Wireless sono dotati di tecnologia ANC ibrida e offrono connessione wireless a bassa latenza per un grande coinvolgimento sonoro, mentre il software di equalizzazione e i driver ASUS Essence da 10 mm, appositamente ottimizzati, aggiungono un ulteriore livello di qualità all'audio dei giochi. Gli utenti possono godere della comodità di semplici controlli quick-touch per regolazioni durante il gioco, nonché del supporto per la ricarica wireless della custodia e di una durata della batteria fino a 27 ore con la ricarica in-case. Inoltre, la resistenza all'acqua IPX4 garantisce la protezione dagli elementi atmosferici. ROG Cetra True Wireless, già da subito apprezzati sin dal loro esordio, saranno presto disponibili anche nella splendida colorazione Moonlight White.