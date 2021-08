Tutte le novità di NVIDIA alla fiera Gamescom 2021

NVIDIA ha intrapreso un viaggio virtuale diretto a Colonia, in Germania, per presentare alcune notizie legate al gaming per PC alla fiera Gamescom 2021.

Marvel's Guardians of the Galaxy con NVIDIA DLSS e Ray Tracing

NVIDIA ha annunciato che quando Marvel's Guardians of the Galaxy verrà lanciato il 26 ottobre, la versione PC godrà di riflessi in ray-tracing e NVIDIA DLSS, offrendo ai giocatori GeForce RTX la migliore esperienza PC.

"Marvel's Guardians of the Galaxy presenta una narrazione molto originale e un gameplay single-player entusiasmante, con un'estetica unica. Grazie all'aggiunta del ray-tracing e di NVIDIA DLSS, i giocatori PC potranno godere delle grafiche di questo universo straordinario con prestazioni ancora più elevate." - Olivier Proulx, produttore senior, Eidos-Montréal

Dying Light 2 Stay Human ottiene NVIDIA DLSS e Ray Tracing

Dying Light 2 Stay Human arriverà a dicembre e supporterà NVIDIA DLSS insieme a riflessi, illuminazione globale e ombre in ray-tracing.

"La partnership con NVIDIA è stata determinante per la creazione di un'esperienza immersiva e intensa per i giocatori di Dying Light 2. Il ray-tracing migliora il realismo del nostro mondo infetto e spietato, mentre NVIDIA DLSS fornisce un enorme incremento delle prestazioni senza rinunciare alla qualità dell'immagine, così da non perdere mai meravigliosi attimi mentre si attraversa il paesaggio". - Tomasz Szałkowski, direttore del rendering, Techland

Battlefield 2042 in bundle con desktop e laptop GeForce RTX

A giugno è stato annunciato che NVIDIA sarebbe stato il partner grafico ufficiale di Battlefield 2042 e che il gioco avrebbe supportato NVIDIA DLSS e NVIDIA Reflex. Battlefield 2042 supporta quindi le tecnologie GeForce RTX, garantendo una brillante esperienza immersiva per i giocatori GeForce RTX.

Durante la Gamescom è stato svelato che Battlefield 2042 sarà in bundle con alcuni desktop e laptop GeForce RTX per un periodo di tempo limitato. Per tutti i dettagli è possibile leggere il nostro articolo dedicato all’annuncio del bundle. Scopri di più attraverso questo trailer o visita il nostro sito web.

"Grazie alla suite di tecnologie rivoluzionarie NVIDIA, siamo in grado di rendere Battlefield 2042 la versione più avanzata di sempre a livello tecnologico. NVIDIA DLSS e NVIDIA Reflex offrono il massimo delle prestazioni, la migliore qualità dell'immagine e bassa latenza per un'esperienza competitiva senza precedenti. Siamo davvero entusiasti di collaborare con NVIDIA - nostro partner ufficiale- per ottimizzare la piattaforma grafica per PC, con lo scopo di mostrare l'iconica guerra a tutto campo, una scala senza precedenti e campi di battaglia che mutano dinamicamente". - Seth Christie, responsabile della tecnologia per EA Studios Europe

Escape from Tarkov e Rust ottengono ottimizzazioni Reflex, ora ancora più reattivi!

NVIDIA ha appena rilasciato un aggiornamento di NVIDIA Reflex che include ottimizzazioni per i giochi basati sul motore Unity e miglioramenti della modalità Boost. I primi due giochi che riceveranno un aggiornamento sono Rust ed Escape From Tarkov, due titoli multiplayer estremamente popolari costruiti con il motore Unity. Escape from Tarkov ha riscontrato una riduzione della latenza dal 38% al 58%, mentre Rust dal 38% al 51%.

Altre novità alla Gamescom 2021 da NVIDIA

Tra gli altri annunci interessanti presentati alla Gamescom 2021 troviamo:

Myst sarà lanciato il 26 agosto con NVIDIA DLSS e riflessi in ray-tracing. Abilitare NVIDIA DLSS potrà più che raddoppiare le prestazioni in Myst.

Myst integra anche il DLSS nella sua modalità VR, che permetterà ai giocatori di godere del classico puzzle game con una splendida risoluzione di 4864 x 2448 mantenendo 90 fps per un'esperienza fluida e coinvolgente.

Myst VR on Oculus Quest 2 @ 4864 x 2448, Max settings - RTX 3080 DLSS Off DLSS Quality Avg Delivered FPS 59 90

"La responsabilità che si assume quando si decide di rimasterizzare un classico come Myst è quella di portare la fedeltà visiva di questo gioco classico a un livello superiore. Il Ray Tracing permette ai giocatori di vivere i loro momenti preferiti di Myst con una luce del tutto nuova e NVIDIA DLSS garantisce prestazioni fluide, così una nuova generazione di giocatori viaggia attraverso le epoche." - Hannah Gamiel, direttore dello sviluppo, Cyan Worlds

GRIT è un nuovo battle royale ambientato nel selvaggio west che sarà lanciato il 1° settembre in Early Access con NVIDIA DLSS. Il DLSS aumenterà le prestazioni fino al 60% a 4K in GRIT. Guardatelo in azione in un nuovo video di confronto con DLSS.

"Per conquistare il selvaggio West, è fondamentale avere le migliori armi al proprio fianco. NVIDIA DLSS è l'arma migliore per un giocatore, perché offre il massimo delle prestazioni e della qualità dell'immagine in modo da poter salire in sella e sconfiggere tutti i pistoleri che si incontrano per la strada". - Jon Mavor, Team GRIT

SYNCED: Off Planet verrà lanciato con NVIDIA DLSS e riflessi e ombre in ray-tracing. NVIDIA DLSS aumenterà le prestazioni senza sacrificare la qualità dell'immagine. Grazie alla combinazione di queste due tecnologie, ray-tracing e NVIDIA DLSS, i giocatori GeForce RTX avranno un'esperienza SYNCED: Off Planet che non è seconda a nessuno! Guardate l’implementazione della tecnologia nel nuovo trailer del gameplay.

Bright Memory: Infinite sarà lanciato alla fine del 2021 con NVIDIA DLSS e riflessi in ray-tracing, ombre, caustiche e RTX Global Illumination. Guardate l’implementazione della tecnologia nel nuovo trailer del gameplay.

Loopmancer verrà lanciato con NVIDIA DLSS e riflessi in ray-tracing, ombre e illuminazione globale. Qui il nuovo trailer del gameplay.

Chivalry 2 sta ottenendo un aumento delle prestazioni DLSS.

"In Chivalry 2 lo scopo era quello di sfidare i nostri giocatori attraverso battaglie imponenti con spade che si scontrano, frecce infuocate e assedi di castelli tentacolari. NVIDIA DLSS garantisce che, mentre la battaglia infuria, i nostri giocatori otterranno sempre il massimo delle prestazioni e della fedeltà visiva". - Brian Etheridge, direttore editoriale, Tripwire Interactive