TWITCH annuncia GLITCHCON, TWITCHCON diventa virtuale il 14 Novembre (2020)

Sabato 14 novembre andrà in scena la nuova edizione di TwitchCon che, eccezionalmente, quest’anno sarà completamente virtuale e prenderà il nome di GlitchCon. L’evento vedrà la partecipazione di oltre 425 creator su quattro canali diversi per una durata complessiva di 12 ore.

Ospitato da due partner di Twitch, il comico e il presentatore di Super Punch JD Witherspoon e il giocatore professionista Mari Takahashi, GlitchCon incarnerà come sempre lo spirito originale dell’evento: dai tornei con le diverse star, agli attesissimi lanci e persino un talent show (con un premio di 40.000 dollari in palio). Inoltre, tantissime altre sorprese inaspettate: motivo in più per non perdere l’evento.

GlitchCon inizierà con il benvenuto da parte di Emmett Shear, CEO di Twitch. Di seguito, alcuni dei momenti imperdibili:

Twitch Rivals / GlitchCon Showdown : Twitch Rivals riunirà 16 top creator di Twitch che saranno i capitani di quattro Super Squadre che si sfideranno per un montepremi di 500.000 dollari . Ogni squadra avrà un capitano di gioco per ciascuna delle quattro principali competizioni: Fortnite, League of Legends, Valorant e Fall Guys . Si formeranno delle alleanze, la tensione aumenterà e alla fine, solo un Super Team sarà incoronato campione del 2020;

Twitch / Cosplay Contest: Multiverse Edition: per la prima volta in assoluto, i Cosplayers di tutto il mondo si riuniranno per competere live su Twitch. Una giuria di esperti, tra cui Kamui Cosplay, KikiKannon, TockCustom, StellaChuu , si unisce a Mica Burton per guidarci attraverso le divisioni Needlework, Armor, FX e Larger Than Life. Verrà scelto un vincitore in ogni divisione dopodichè i fan, attraverso la chat di Twitch, nomineranno il vincitore assoluto della competizione, con premi in denaro per un totale di 18.000 dollari ;

Twitch / Guess the Gamer: riuscite a indovinare chi si cela dietro la maschera? Ospitato da Sodapoppi, Jericho e UmiNoKaiju , Guess the Gamer sarà caratterizzato da un panel di partner di Twitch tra cui Lilypichu, Tfue, Djrayraytaiwan, Dexbonus, e Misskyliee . Ognuno di loro dovrà fare domande alla celebrità mascherata con il supporto della chat di Twitch per scoprire indizi. Una volta che avranno terminato le loro supposizioni, verranno lanciati dei sondaggi cross-channel per permettere in chat di votare chi secondo loro ha indovinato. A quel punto verrà svelata l'identità della celebrità mascherata e si scoprirà chi ha vinto;

Twitch Gaming / Let's Make a Game: un'esperienza di live game design interattivo, dove il pubblico di Twitch collabora per prendere decisioni in tempo reale per costruire un videogioco, che verrà testato in diretta e pronto per il download post evento. In sostanza, una chat di Twitch "game jam";

Twitch Presents / Artist Alley Showcase: una nuova esperienza di shopping online si intreccia con un classico della TwitchCon. Gli artisti presenteranno le loro opere d'arte uniche in una serie di segmenti che includono incredibili demo dal vivo. C'è qualcosa che vi piace? Sintonizzatevi per scoprire come acquistare quel pezzo speciale di cui non potete fare a meno. Potrete ammirare anche le creazioni dello streamer italiano MiniaturesDen ;

GlitchCon Afterparty: cos'è un evento Twitch senza una festa? Il Twitch Afterparty concluderà il GlitchCon con una celebrazione globale di artisti e musicisti. Ospitato da T-Pain, verrà presentata su Twitch la musica di diversi artisti.

Cancellare la TwitchCon quest'anno è stato inevitabile vista l’attuale situazione in cui viviamo ma GlitchCon non lo farà rimpiangere, parola di Twitch.

GlitchCon prenderà il via sabato 14 novembre alle ore 18:00 su Twitch.