Ubisoft annuncia Agos: A Game of Space, un’avventura spaziale sviluppata per la VR

In occasione della conferenza stampa digitale, Ubisoft Forward, Ubisoft ha annunciato AGOS: A Game of Space, un’avventura spaziale esplorativa e sviluppata appositamente per la realtà virtuale. Il gioco sarà disponibile dal 28 ottobre (2020) per Oculus Rift, HTC VIVE e serie VIVE Cosmos, Valve Index e Windows Mixed Reality.

AGOS: A Game of Space porterà i giocatori in un viaggio interstellare per raggiungere un nuovo pianeta abitabile. Impersonando l’intelligenza artificiale dell’ultima nave spaziale che ha lasciato la Terra ormai condannata, i giocatori guideranno un gruppo di superstiti alla ricerca di una nuova casa attraverso otto diversi sistemi stellari.

Con un gameplay innovativo e realistico basato sulla fisica, dovranno costruire e pilotare le proprie sonde spaziali per potenziare la nave madre. Nel corso della loro missione, dovranno anche andare alla ricerca di risorse, sbloccare nuove tecnologie e affrontare i pericoli dello spazio per garantire la vita a bordo della nave durante questo viaggio straordinario per salvare l’umanità.

Per maggiori informazioni su AGOS: A Game of Space, visitare https://agosgame.com.