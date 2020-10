Ubisoft annuncia la Dominion Series, un nuovo programma competitivo per For Honor

Ubisoft annuncia il lancio della Dominion Series di For Honor, un nuovo programma competitivo in cui i giocatori si sfideranno tra loro in partite 4 contro 4 per dimostrare le proprie abilità e diventare i campioni di For Honor. Questo torneo riservato agli utenti PC inizierà dal 24 ottobre in Europa e America del Nord, includendo una fase di Open Pool, le qualificazioni, le qualificazioni ultima chance e una finale per ogni regione. Il montepremi stagionale complessivo ammonta a 35.000 $, con

5.000 $ distribuiti nelle qualificazioni e 30.000 $ nella finale.

A partire da oggi, i giocatori possono iscriversi a ciascuno dei quattro Open Pool. Le squadre iscritte competeranno negli Open Pool online per guadagnare un posto nelle qualificazioni.

Gli Open Pool si terranno nelle seguenti date ed è ora possibile iscriversi alla pagina battlefy.com/dominionseries.

Open Pool 1: 24 ottobre

Open Pool 2: 7 novembre

Open Pool 3: 14 novembre

Open Pool 4: 21 novembre

La Dominion Series inizierà con le quattro migliori squadre degli Open Pool che passeranno alle qualificazioni, previste per il 5 dicembre. La prima e la seconda squadra in classifica nella qualificazione di ogni regione passerà alla finale che si terrà il 23 gennaio 2021.

Il 9 gennaio 2021 si terrà una qualificazione ultima chance che vedrà coinvolte la terza e quarta squadra delle qualificazioni con la prima e seconda squadra nel Pool globale della qualificazione ultima chance. La prima e la seconda squadra nella qualificazione ultima chance in ogni regione passeranno alla finale.

La finale della Dominion Series sarà trasmessa in diretta il 23 gennaio 2021 con quattro squadre dell’America del Nord e quattro squadre dell’Europa che si sfideranno per aggiudicarsi il titolo di campione di ogni regione.

Per maggiori dettagli sulla Dominion Series, visita battlefy.com/dominionseries.