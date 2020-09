Ubisoft annuncia la nuova modalità “The Summit” di The Division 2: Warlords of New York

In occasione del pre-show della sua conferenza stampa digitale, Ubisoft Forward, Ubisoft ha annunciato “The Summit”, una nuova modalità di gioco in arrivo per gli utenti di Tom Clancy’s The Division 2 Warlords of New York.

La nuova modalità fa parte del Title Update 11, che sarà disponibile dal 22 settembre. Come parte del TU 11, la Stagione 3 inizierà con una nuova caccia all’uomo e alcuni importanti miglioramenti alle caratteristiche principali del gioco. Mentre The Summit e la Stagione 3 saranno accessibili solo ai possessori di Warlords of New York, i miglioramenti apportati al gioco saranno disponibili per tutti i giocatori.

Tom Clancy’s The Division 2 è attualmente disponibile per la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X, PlayStation4, UPLAY+* per Windows PC, il servizio in abbonamento di Ubisoft, e la piattaforma di nuova generazione di Google, Stadia.

The Summit (possessori di Warlords of New York)

Giocando in squadre o da soli, The Summit porterà gli agenti della Division in un grattacielo, dove potranno scalare fino a 100 livelli ricchi d’azione. A ogni piano, dovranno affrontare varie sfide e diversi nemici cercando di avanzare verso il tetto, dove li attenderà una battaglia speciale. Utilizzando i Rally Point (checkpoint permanenti), i giocatori potranno scegliere di focalizzarsi su determinate sezioni dell’edificio. Ciò gli consentirà di giocare al livello di difficoltà che preferiscono con ricompense che saranno assegnate di conseguenza. The Summit porterà una nuova esperienza alla modalità giocatore singolo di The Division, che offrirà un’elevata rigiocabilità, in quanto ogni nuovo tentativo sarà sempre diverso.

Il TU 11 sarà disponibile gratuitamente dal 22 settembre su tutte le piattaforme.

Stagione 3 (possessori di Warlords of New York)

Sempre il 22 settembre, sarà disponibile la terza stagione di The Division 2 Warlords of New York con una nuova caccia all’uomo. Ora i giocatori daranno la caccia a Bardon Schaeffer, il leader elusivo dei Black Tusk, che ha reclutato quattro agenti disertori per formare e guidare una nuova cellula ribelle. Progredendo nella stagione, i giocatori otterranno anche nuovi equipaggiamenti e ricompense.

Le stagioni fanno parte dell’espansione Tom Clancy’s The Division 2 Warlords of New York e sono formate da una serie di mini campagne della durata di tre mesi e basate su una storia.

Per la stagione 4 i giocatori potranno attendersi il ritorno di un volto noto e presto sveleremo maggiori informazioni al riguardo.

Principali miglioramenti (tutti i giocatori)

I principali miglioramenti e cambiamenti saranno introdotti come parte del TU 11. Tutte le modifiche sono state testate sul Test Server pubblico dal 4 al 10 settembre.

Principali miglioramenti del Title Update 11:

Le mod aspetto o la Trasmogrificazione sono un nuovo sistema per l’attuale menu dei personaggi di The Division 2. Ora i giocatori potranno modificare l’aspetto del proprio equipaggiamento, variando la normale tinta e colorazione.

Ora maschere, zaini, corazze, ginocchiere, fondine per i guanti e tutti gli altri equipaggiamenti protettivi potranno essere modificati. Le mod aspetto consentiranno ai giocatori di ottenere quell’aspetto che hanno sempre desiderato o cambiare lo stile della propria configurazione.

Le mod aspetto diventeranno un elemento base per tutti i giocatori, dal livello 1 al livello 40.

Il miglioramento ai “Rainbow” Loots porterà un aggiornamento su come l’equipaggiamento assegna il primo attributo a ciascun componente. Ora il primo attributo avrà una certa percentuale di probabilità di ottenere lo stesso risultato dell’attributo base. I giocatori otterranno meno bottini arcobaleno, il che significa che gli oggetti per una data abilità (Wyvern) hanno maggiori probabilità di ottenere un attributo relativo a quell’abilità.

Con gli slot mod agnostici, tutti i componenti dell’equipaggiamento cambieranno (maschera, corazza, zaino) per accettare qualsiasi tipo di mod. Ciò significa che i giocatori potranno aggiungere armature rigenerate alla propria build rossa senza sacrificare una ricalibrazione nello slot delle mod.

Cross-gen

Sempre oggi, è stato annunciato anche che The Division 2 sarà giocabile su PlayStation5 e Xbox Series X grazie alla funzionalità di retrocompatibilità delle console di nuova generazione. Inoltre, il gioco sarà anche cross-gen con le console di nuova generazione. Ciò significa che gli agenti su PlayStation4 potranno scontrarsi con quelli su PlayStation5. Allo stesso modo, i giocatori su Xbox One X potranno affrontare quelli su Xbox Series X.