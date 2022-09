Ubisoft Forward torna il 10 settembre con aggiornamenti sui nuovi giochi e uno speciale showcase di Assassin’s Creed

La presentazione online dei nuovi giochi Ubisoft, Ubisoft Forward, torna sabato 10 settembre alle 21:00 con aggiornamenti sui nuovi Mario + Rabbids Sparks of Hope, Skull and Bones, uno speciale su Assassin’s Creed che svelerà il futuro del franchise. Per ulteriori aggiornamenti, il pre-show inizia alle 20:35 (CEST) con notizie sulle ultime stagioni, personaggi e contenuti di Brawlhalla, For Honor, The Crew 2, Anno 1800 e altro ancora.

Gli spettatori di tutto il mondo sono invitati a collegarsi per guardare lo spettacolo nel modo che preferiscono sul sito Ubisoft.com/Forward e su una svariata serie di piattaforme di live streaming come i canali Ubisoft su YouTube e Twitch.

Ubisoft Forward è una festa per i giocatori riuniti attorno a una passione comune, perciò la trasmissione sarà disponibile in diverse lingue, comprese le lingue dei segni americana, inglese, tedesca e internazionale e audiodescrizione in inglese e tedesco.

Chi seguirà la presentazione sul canale ufficiale Twitch di Ubisoft o di qualsiasi co-streamer ufficiale, potrà ottenere Drop in ricompensa per diversi giochi. Questa la lista completa delle ricompense: