Ubisoft presenta la roadmap dei contenuti gratuiti post-lancio di Tom Clancy's Rainbow Six Extraction

Ubisoft ha rivelato che svariati contenuti post-lancio di Tom Clancy's Rainbow Six Extraction saranno completamente gratuiti; il gioco sarà caratterizzato da un endgame, in costante evoluzione, disponibile al lancio in tutto il mondo il 20 gennaio 2022.

Rischia il tutto per tutto in Protocollo Maelstrom, un'emozionante modalità di sfida settimanale con classifiche a livelli, realizzata per i giocatori più abili di Rainbow Six. I giocatori devono affrontare nove sottozone con difficoltà crescente, nemici più tosti, risorse che si esauriscono rapidamente e tempo assegnato che si accorcia ad ogni tappa.

Ad ogni checkpoint, le squadre devono scegliere se estrarre per accumulare i loro punti. Guadagnare punti garantirà un posto agli sfidanti in un massimo di cinque classi, dal Bronzo all'Argento, all'Oro, al Platino e persino alla Classe Diamante, ognuna delle quali premia i giocatori con copricapi speciali e crediti REACT.

Rainbow Six Extraction presenterà svariate sfide avvincenti, tra cui Eventi Crisi e Incarichi. Gli eventi Crisi sono eventi a tempo limitato che modificano il gioco con contenuti a tema, introducendo un nuovo operatore al tuo roster o un nuovo pericoloso nemico da sconfiggere. Nel primo evento crisi, Spillover, i giocatori devono spazzare via colonie di massa di una versione evoluta dello Sprawl mentre orde di Archei tentano di fermarli. Questi eventi avranno come ricompense l'esclusiva tecnologia REACT, nuovi oggetti estetici e nuove lore.

Le missioni settimanali proporranno modificatori di gioco che mettono alla prova le abilità dei giocatori. Per esempio, la modalità Veterano non prevede alcun HUD, munizioni limitate e fuoco amico attivato. Al momento del lancio, i giocatori possono affrontare sia il Protocollo Maelstrom che le assegnazioni settimanali, mentre gli eventi crisi saranno disponibili subito dopo.

La Standard Edition di Rainbow Six Extraction è disponibile per il preordine al nuovo prezzo di €39,99, che include contenuti gratuiti post-lancio, gettoni Buddy Pass, un profondo sistema di progressione dell'operatore, quattro livelli di difficoltà regolabili, 13 obiettivi di missione dinamici, oltre 60 armi, tecnologia legacy Rainbow Six Siege, 15 esclusive tecnologie REACT e Protocollo Maelstrom, una modalità sfida settimanale.

Ogni Edition del gioco sbloccherà due inviti Buddy Pass che ti permetteranno di invitare i tuoi amici a giocare gratuitamente con te per 14 giorni sulla maggior parte delle piattaforme. Qualsiasi risultato che i membri della squadra avranno ottenuto durante queste due settimane verrà reso disponibile all’acquisto del gioco completo. Tutte le prenotazioni sbloccheranno anche il Pacchetto

Cosmetico Decadimento Orbitale per Extraction. Anche la Deluxe Edition, che comprende il contenuto della Standard Edition e tre pacchetti bonus aggiuntivi, è disponibile per il preorder a 49,99 €. Chi giocasse a entrambi Rainbow Six Siege e Rainbow Six Extraction riceverà il pacchetto Fronte Unito, che contiene quattro gearset esclusivi divisi nei due giochi e sbloccherà immediatamente, in Siege, l’intera lista dei 18 operatori di Extraction .