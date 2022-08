Ubisoft svela il potenziale di Skull and Bones nella versione PC Windows

Ubisoft rivela tutto il potenziale di Skull and Bones su PC. Ispirandosi all'Oceano Indiano durante l'età d'oro della pirateria, i giocatori esplorano un vasto mondo open-sea con un unico obiettivo: scalare la vetta. Nel corso del loro viaggio piratesco, i giocatori per PC potranno adattare la loro esperienza alle loro esigenze e godere di un'ampia gamma di ambientazioni e caratteristiche.

Tra queste vi sono:

4K con HDR: per immergersi completamente nell'esperienza di gioco.

per immergersi completamente nell'esperienza di gioco. Nessun blocco del frame rate: per offrire ai giocatori un potenziale più elevato di riduzione dell'input lag durante le battaglie navali.

per offrire ai giocatori un potenziale più elevato di riduzione dell'input lag durante le battaglie navali. Upscaling delle immagini: per offrire immagini di qualità superiore e un gameplay dettagliato grazie a ray tracing, DLSS e FSR.

per offrire immagini di qualità superiore e un gameplay dettagliato grazie a ray tracing, DLSS e FSR. Personalizzazione completa: per modificare le opzioni nelle impostazioni avanzate di input e creare un'esperienza vicina alla perfezione.

Anche se i giocatori possono navigare nei pericolosi mari di Skull and Bones da soli, il gioco è più adatto a essere vissuto con un massimo di altri due amici o giocatori incontrati. Per garantire un'esperienza coinvolgente online, Skull and Bones offre:

Tooling dei giocatori: un sistema di matchmaking bilanciato per entrare nel mondo di Skull and Bones. I giocatori saranno inseriti nei server in base al loro livello di infamia e alle loro preferenze in termini di PvP. I giocatori possono anche segnalare o bloccare altri giocatori che si comportano in modo scorretto durante il gioco.

un sistema di matchmaking bilanciato per entrare nel mondo di Skull and Bones. I giocatori saranno inseriti nei server in base al loro livello di infamia e alle loro preferenze in termini di PvP. I giocatori possono anche segnalare o bloccare altri giocatori che si comportano in modo scorretto durante il gioco. Server di gioco: potenti server fisici con ridondanza modulare e server Cloud si integrano a vicenda durante i picchi di alta attività per limitare i tempi di attesa. Siti di server dedicati Ubisoft in Nord e Sud America, Europa, Asia, Sud Africa e Oceania.

potenti server fisici con ridondanza modulare e server Cloud si integrano a vicenda durante i picchi di alta attività per limitare i tempi di attesa. Siti di server dedicati Ubisoft in Nord e Sud America, Europa, Asia, Sud Africa e Oceania. Soluzioni anti-cheat: battlEye monitora il gioco in tempo reale. Se sono stati utilizzati e rilevati dei cheat per ottenere un vantaggio sleale, i giocatori vengono banditi in modo permanente alla prima infrazione.

Nel complesso, Skull and Bones mira a offrire immagini e ambientazioni di alta qualità per PC. Skull and Bones sarà disponibile l'8 novembre 2022 per Xbox Series X | S, PlayStation5, Stadia e Windows PC attraverso l'Ubisoft Store e l'Epic Games Store. I giocatori possono anche abbonarsi a Ubisoft+ su PC, Stadia e Amazon Luna.

Per maggiori informazioni su Skull and Bones, visita skullandbonesgame.com