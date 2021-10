Ubisoft svela la roadmap per i contenuti di Riders Republic anno 1

Ubisoft svela la roadmap del primo anno post lancio di Riders Republic che comprende contenuti stagionali gratuiti e contenuti esclusivi per i possessori del Pass Anno 1.

Riders Republic Anno 1 conterrà quattro differenti stagioni con temi unici:

Si comincia con il Grand Opening Pre-Stagione. Sarai invitato alla festa di lancio di Riders Republic per giocare alle diverse modalità multiplayer – Gare di Massa, Trick Battle, Tutti contro tutti e Contro – e sbloccare ricompense uniche con le sfide settimanali. I possessori del Pass Anno 1 potranno esplorare la mappa con due Kit Esotici: Rocket Bike e Rocket Ski. Questi nuovi kit permetteranno di rivisitare il gioco ad alta velocità e di creare nuovi percorsi e acrobazie.

Nella Stagione 1 arriva l’inverno nella Repubblica. Botta di Freddo introdurrà una progressione stagionale nella quale potrai sbloccare contenuti e ricompense partecipando a esperienze multiplayer, eventi e attività speciali a tempo. Inoltre, il Pass Anno 1 darà accesso al kit che comprende skin e contenuti esclusivi oltre a un bundle cosmetico mistico per gareggiare con stile.

Con la Stagione 2 è tempo di Resa dei Conti che prevede l’aggiunta della modalità multiplayer che mette in competizione 6v6 in arene selvagge. Potrai correre con la tua squadra per incassare più gemme degli avversati. Il Pass Anno 1 dà accesso a kit mistici addizionali con skin e contenuti esclusivi.

Stagione 3 porterà nella Repubblica l’add-on BMX Sport assieme a nuove zone dedicate alla BMX, nuovi terreni di gioco ed eventi da scoprire. Solo per i possessori del Pass Anno 1 la Stagione BMX porterà anche la nuovissima carriera BMX con nuovi sponsor ed eventi assieme a bundle cosmetici mistici,

Inoltre, il Pass Anno 1 dà accesso esclusivo al Day 1 ai kit mistici di Rocket Ski e Rocket Bike e un accesso per 7 giorni a tutti gli altri kit e all’add-on BMX Sports.

Riders Republic, il nuovo gioco multiplayer di sport outdoor sarà lanciato il 28 ottobre su Xbox One, Xbox Series X | S, PlayStation4, PlayStation5, Stadia e per Windows PC tramite Ubisoft Store e Store Epic Games. I giocatori potranno anche trovarlo in Ubisoft+ per PC, Stadia e Amazon Luna.

Il contenuto del Pass Anno 1 può essere acquistato da solo o prenotando le Gold e Ultimate Editions che contengono:

La Gold Edition comprende il gioco base e il Pass Anno 1, compresi otto kit mistici che permettono al giocatore di modificare il gamplay tramite aggiornamenti costanti delle attrezzature, l’add-on BMX Sport e il contenuto esclusivo aggiunto dopo il lancio. I kit Rocket Bike e Rocket Ski saranno disponibili al lancio.

La Ultimate Edition comprende il gioco base e il Pass Anno 1 oltre che a quattro pack cosmetici esclusivi: il pacchetto Cosmico, Arcobaleno, Neon e Teschio Stiloso. Il giocatore avrà anche 20 biglietti elicottero per raggiungere le vette preferite più velocemente che mai.

I giocatori che prenotano Riders Republic riceveranno il Pacchetto Coniglio che comprende un outfit da coniglio e una testa da coniglio blu abbinata alla grafica arcobaleno per lo snowboard.

Per maggiori informazioni su Riders Republic, visita ridersrepublic.com.