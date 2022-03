Vampire: The Masquerade - Swansong, nuovo trailer dedicato alle meccaniche RPG

Per il Future Games Show Spring Showcase, NACON e Big Bad Wolf Studio hanno svelato un nuovo trailer di Vampire: The Masquerade - Swansong, incentrato sulle profonde meccaniche RPG del gioco.

Vampire: The Masquerade - Swansong sviluppato da Big Bad Wolf, lo stesso studio che ha creato l'acclamato The Council. Entrambi i videogiochi condividono lo stesso DNA: il genere Narrative RPG sviluppato da Big Bad Wolf.

In questo adattamento del videogame i gamer di Vampire: The Masquerade - Swansong prendono il controllo di tre eroi con hanno una propria scheda personaggio. Attraverso le scelte, plasmeranno le statistiche dei loro personaggi. Ad esempio, usando le loro abilità, sarà possibile aprire una serratura bloccata, intimidire un PNG o fare deduzioni più efficienti sulla base di suggerimenti.

Più alto sarà il livello di padronanza di un'abilità, più possibilità avranno i giocatori. Oltre a queste abilità, gli eroi avranno anche poteri da vampiri, conosciuti come Discipline. Galeb, il maggiore dei tre eroi, può usare Fortezza per resistere alle aggressioni fisiche e alle Discipline dei PNG usate contro di lui. Emem, stilosa regina della notte, usa Celerità per raggiungere zone inaccessibili. Leysha, ipersensibile seguita da sua figlia Halsey, può nascondere la sua presenza con Obfuscate... e con abbastanza punti esperienza potrà nascondere oggetti da occhi indiscreti.

Personalizzando le schede dei personaggi, i player avranno numerose opzioni. Concentrandosi su uno stile di gioco specifico svilupperanno dei Talenti, che sono dei bonus permanenti. L’uso di Abilità e Discipline porterà maggiore possibilità di successo. Ad arricchire la scheda del personaggio ci sono i Tratti, si tratta del risultato degli effetti positivi o negativi dei fallimenti e dai successi delle azioni, o l’influenza di certe decisioni prese.

Punti di forza e debolezza verranno indicati nei dati del personaggio con punti di forza e debolezza. Quando i giocatori useranno Abilità o Discipline durante le interazioni, si difendono con le loro statistiche. Ispirato all'esperienza di carta e penna, un lancio di dadi deciderà il successo o il fallimento in caso di pareggio.

Con più di quindici finali per i personaggi principali e per i Camarilla di Boston, ogni Vampire: The Masquerade - Swansong sperimenterà la propria personale avventura in questo unico RPG narrativo, e sarà disponibile su PC (Epic Games Store) e console il 19 maggio 2022

