Veeam anticipa le prossime release e le funzionalità dei prodotti, rafforzando l’offerta per la protezione dei dati nel cloud ibrido

Veeam Software, leader nelle soluzioni di backup, ripristino e gestione dei dati per la Modern Data Protection, ha presentato il secondo giorno del VeeamON 2022, l'evento più importante dell'anno dedicato alla Modern Data Protection, offrendo una panoramica dettagliata sulla roadmap di prodotti per il resto del 2022.

Veeam ha presentato le prossime novità della sua offerta per la protezione dei dati in tutti gli ambienti - cloud, virtuali, SaaS, Kubernetes e fisici. Veeam ha mostrato le principali novità del secondo semestre 2022 che riguardano le soluzioni cloud-native (per AWS, Azure e Google Cloud) e le offerte SaaS (Microsoft 365 e Salesforce), oltre a una maggiore integrazione di Kasten by Veeam K10 per Kubernetes e, naturalmente, l'attesissimo Veeam Backup & Replication v12.

"Aiutiamo quasi 450.000 clienti in tutto il mondo a proteggere i loro dati dai criminali informatici, a eliminare i tempi di inattività e la perdita di dati," ha dichiarato Danny Allan, CTO di Veeam. "Con Veeam, il backup e il ripristino dei dati sono di proprietà dell'azienda, sono sotto controllo e sicuri nel cloud ibrido. Veeam consente alle aziende di passare senza problemi al cloud, evitando il lock-in. Questa è la definizione di protezione moderna dei dati. La nostra costante innovazione e la nostra crescita basata sui prodotti sono in bella mostra al VeeamON 2022, dove continuiamo a definire gli standard di prodotto più elevati e a rispondere alle richieste dei clienti di ridefinire la sicurezza, garantire la resilienza e fornire soluzioni pronte per il futuro."

Veeam Backup & Replication v12

Con oltre 850.000 download di Veeam Backup & Replication v11, Veeam ha proseguito l'innovazione e l'espansione del suo ampio set di funzionalità con l'attesissima Veeam Backup & Replication v12. Veeam ha presentato la V12 in occasione del VeeamON 2022, anticipando numerose funzionalità per il cloud, per la security e per le grandi aziende. Veeam sta ulteriormente rafforzando le funzionalità di cui i clienti hanno bisogno all'interno dell'ecosistema IT in continua evoluzione:

Ulteriori funzionalità accelerate dal cloud, tra cui la scrittura diretta sullo storage a oggetti e gli agenti basati sul cloud.

L'immutabilità offre maggiore controllo e protezione per un recupero ancora più rapido da attacchi ransomware e una maggiore protezione dalle minacce informatiche.

Il supporto e le innovazioni delle applicazioni aziendali aggiuntive facilitano le operazioni del "day two" e sono ottimizzate per una maggiore efficienza su scala.

Visibilità e gestione centralizzata della protezione dei dati Kubernetes con il nuovo plug-in Veeam Backup & Replication per il nuovo Kasten by Veeam K10 V5.0.

"In un contesto dove aumentano le minacce informatiche, la crescita esponenziale dei dati e l'adozione incessante del cloud, la protezione dei dati e dei sistemi su scala, è diventata una necessità imprescindibile per le aziende di tutte le dimensioni, ovunque si trovino," ha dichiarato Christophe Bertrand, program director di ESG Research. "Le nostre ricerche dimostrano che esistono problemi significativi quando si tratta di protezione dei dati - e quindi rischi di perdita di dati – in particolare per i dati residenti nel cloud, nelle applicazioni, nei servizi containerizzati e all'interno di piattaforme as-a-service. Ecco perché questa nuova release di Veeam V12 è molto importante: non solo si basa su una piattaforma collaudata, ma aumenta la capacità di ridurre il rischio aziendale attraverso una maggiore sicurezza dei dati e dei sistemi."

Veeam Backup for Microsoft 365 v7

Inoltre, Veeam ha mostrato il monitoraggio avanzato e la reportistica del prossimo Veeam Backup for Microsoft 365 v7, previsto per la fine dell'anno. In qualità di leader di mercato del backup di Microsoft 365, con oltre 11 milioni di utenti con un contratto a pagamento, la nuova versione includerà funzionalità di monitoraggio e reporting di livello enterprise grazie all'integrazione con Veeam ONE, contribuendo a mantenere i sistemi e l'infrastruttura in funzione grazie all'intelligenza integrate:

Visibilità completa: visione unica di tutti i componenti e dell'architettura di backup di Microsoft 365

Gestione proattiva : avvisi in tempo reale per risolvere rapidamente le vulnerabilità dei dati

Fiducia negli SLA: rapporti dettagliati garantiscono tranquillità e protezione

Veeam Backup for Salesforce

Dopo il successo del prodotto dedicato a Microsoft 365, Veeam ha rilasciato anche Veeam Backup for Salesforce, un'aggiunta all'offerta Veeam molto richiesta. Grazie alla possibilità di eseguire il backup nel cloud e on-premises, la nuova offerta elimina il rischio di perdere i dati e i metadati di Salesforce. I punti salienti includono:

Controllo e flessibilità: pieno controllo dei dati, nessun lock-in del backup e dello storage, distribuzione dell'ambiente di backup ovunque.

pieno controllo dei dati, nessun lock-in del backup e dello storage, distribuzione dell'ambiente di backup ovunque. Backup e ripristino nativi di Salesforce: costruito appositamente per Salesforce utilizzando le API native. In grado di ripristinare i record, le gerarchie, i campi, i file e i metadati di Salesforce.

costruito appositamente per Salesforce utilizzando le API native. In grado di ripristinare i record, le gerarchie, i campi, i file e i metadati di Salesforce. Recupero rapido dei dati persi: protezione da errori umani, dai problemi di integrazione e da altri scenari comuni di perdita di dati in Salesforce.

"Sono entusiasta di mostrare queste novità per la prima volta ai nostri clienti e partner in occasione del VeeamON 2022," ha aggiunto Allan. "Il fatto che Veeam abbia movimentato più dati nel primo trimestre del 2022 rispetto a tutto il 2020, dimostra che le aziende hanno bisogno di una migliore intelligence, di mobilità dei dati, di un ecosistema di collaborazione e di poter operare in un mondo ibrido. Siamo consapevoli del potere che i dati hanno nel risolvere le sfide del mondo reale, di cambiare il corso della storia e il loro impatto sulle persone. Detenere questi dati per centinaia di migliaia di aziende in tutto il mondo è una responsabilità che siamo onorati di avere."