Veeam Backup per Microsoft 365 v6 aggiunge più controllo e il recupero dei dati critici senza sforzo

Veeam Software, leader nelle soluzioni di backup, ripristino e gestione dei dati che offre una Modern Data Protection, ha annunciato oggi la disponibilità dell'ultima versione del suo prodotto Software as a Service (SaaS) in più rapida crescita: Veeam Backup for Microsoft 365 v6.

La prima soluzione di backup e ripristino per Microsoft 365 che consente agli utenti di eseguire il backup in modo sicuro da qualsiasi postazione, anche on-premises, in un hyperscale cloud o con un service provider. Le nuove funzionalità della v6 garantiscono un maggiore risparmio di tempo per i dipartimenti IT grazie alla diminuzione del carico di lavoro per le richieste di ripristino e un ulteriore risparmio sui costi grazie a backup più efficienti.

"Veeam Backup for Microsoft 365 ha registrato una crescita del 73% su base annua, con 8,5 milioni di utenti che si affidano a Veeam per proteggere i propri dati Microsoft 365, tra cui Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive for Business e Microsoft Teams", ha dichiarato Danny Allan, CTO e SVP of Product Strategy di Veeam. "All'interno di tutte le piattaforme SaaS, incluso Microsoft 365, l'azienda possiede e controlla i propri dati ed è una sua responsabilità proteggerli. La crescita e lo sviluppo di Veeam Backup per Microsoft 365 indicano che sempre più aziende si stanno rendendo conto dell'importanza di gestire e proteggere i propri dati e si affidano con fiducia a Veeam per le risorse aziendali critiche."

Il 50% degli amministratori di backup e SaaS indica le cancellazioni accidentali come il principale motivo per proteggere Microsoft 365, sottolineando il tempo necessario al ripristino dei dati degli utenti come un punto dolente a causa delle frequenti cancellazioni accidentali. Il nuovo Veeam Backup for Microsoft 365 v6 introduce un portale di ripristino automatico per gli ambienti Microsoft 365, esso consente agli amministratori IT di delegare in modo sicuro il ripristino di e-mail, file e altro da una posizione centralizzata. Gli scenari di ripristino, come le semplici cancellazioni accidentali degli utenti, non richiederanno l'assistenza di un amministratore IT e potranno essere eseguiti in modo autonomo dagli utenti e/o delegati a un gruppo di operatori di ripristino senza la necessità di fornire un accesso diretto al server di backup - risparmiando tempo e rispettando la sicurezza amministrativa.

Ora, con oltre 300 milioni di postazioni in abbonamento, Microsoft 365 sta generando dati a un ritmo sostenuto, e le aziende stanno accumulando molti dati man mano che le policy di archiviazione si evolvono. Le aziende hanno quindi bisogno di sfruttare l'object storage a basso costo per conservare le crescenti proprietà intellettuali elettroniche. Per soddisfare questa domanda, Veeam ha introdotto la copia di backup su Amazon S3 Glacier, Glacier Deep Archive e Azure Archive per avere una copia secondaria su object storage a basso costo e a lungo termine, con opzioni per diversi periodi di conservazione. Questo miglioramento delle integrazioni di cloud object storage si aggiunge a AWS S3, Azure Blob, IBM Cloud, Wasabi e altri provider compatibili con S3 che erano già inclusi nelle versioni precedenti.

Veeam ha rilasciato la prima versione di Veeam Backup per Microsoft 365 nel novembre 2016. Nella sua ultima release ha continuato a innovarsi per migliorare il posizionamento di Veeam nel mercato del backup per Microsoft 365. Ora il nuovo Veeam Backup per Microsoft 365 v6 fornisce:

Automazione e scalabilità per aziende enterprise e fornitori di servizi

Risparmio di tempo nella gestione dei ripristini senza dover costruire e mantenere il proprio portale

Maggiore sicurezza con l'accesso con autenticazione a più fattori (MFA) per ripristinare i dati

Sicurezza del ripristino con una copia secondaria dei dati in un object storage a basso costo

Veeam Backup for Microsoft 365 è progettato per i dipartimenti IT che utilizzano Microsoft 365, così come per i partner Veeam Cloud & Service Provider (VCSP) che vogliono offrire servizi di backup per Microsoft 365 ai loro clienti. Veeam Backup for Microsoft 365 v6 è ora disponibile per tutti. Veeam Backup for Microsoft 365 Community Edition offre gratuitamente il backup e il ripristino dei dati di Microsoft 365 per un massimo di 10 utenti, 10 team e un TB di dati SharePoint.

Per maggiori informazioni, visita www.veeam.com.