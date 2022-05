Veeam presenta il futuro della Modern Data Protection al VeeamON 2022

Veeam Software, leader nelle soluzioni di backup, ripristino e gestione dei dati che garantiscono la Modern Data Protection, ha dato oggi il via al VeeamON 2022, l'evento più importante dell'anno sulla Modern Data Protection, con quasi 45.000 partecipanti provenienti da tutto il mondo. Illustrando la visione dell'azienda per la protezione dei dati in ambienti cloud, virtuali, fisici, SaaS e Kubernetes attraverso un mix di sessioni dal vivo e virtuali, il VeeamON 2022 include keynote da parte della leadership di Veeam - tra cui il nuovo CEO, Anand Eswaran, e Danny Allan, CTO e SVP Product Strategy - di numerosi relatori ospiti, tra i quali HBC e KASIKORN Business-Technology Group [KBTG], e fornisce preziose informazioni per aiutare i clienti e i loro partner che desiderano accelerare il loro percorso per la data protection.

"È emozionante essere presente di persona al VeeamON 2022 per la prima volta dopo l'evento di Miami del 2019," ha dichiarato Anand Eswaran, CEO di Veeam. "Sebbene negli ultimi due anni tutti noi abbiamo sfruttato al massimo le esperienze virtuali, non esiste un sostituto per il coinvolgimento nella vita reale. In occasione del VeeamON 2022, non solo condividiamo la nostra visione del futuro della data protection, ma celebriamo anche il fatto che Veeam è attualmente il primo fornitore per la data protection sul mercato e che abbiamo registrato una crescita del 25% dell'ARR anno su anno (YoY) per il Q1'22, con i nostri business Cloud, SaaS e Kubernetes che sono cresciuti in modo significativo. Sebbene le macro-tendenze del settore IT rappresentino una sfida, come la minaccia degli attacchi ransomware e l'adozione globale di architetture multi-hybrid-cloud, noi, come comunità, ci siamo riuniti per offrire le soluzioni più affidabili ai nostri clienti."

Nel corso dell'ultimo anno, Veeam ha presentato più di 30 aggiornamenti di prodotto, tra cui Veeam Backup & Replication v11a che include le soluzioni cloud-native per la protezione dei dati su AWS, Azure e Google Cloud. Queste innovazioni hanno garantito a Veeam un anno fiscale 2021 da record con una crescita del 27% dell'ARR su base annua, con Veeam Backup for Microsoft 365 che è cresciuto più rapidamente del previsto con una crescita del 73% su base annua e Veeam Availability Suite™, cresciuta di oltre il 36% su base annua. Questo successo è proseguito nel primo trimestre del 2022, con una crescita dell'ARR del 25% e un aumento del 78% su base annua per quanto riguarda l'offerta in abbonamenti. Grazie a queste prestazioni, Veeam è il primo fornitore a livello mondiale nel secondo semestre del 21° anno nel mercato DR&P secondo IDC. Nell'ultimo IDC Semi-annual Software Tracker, 2H'21, Veeam ha registrato la più rapida crescita dei ricavi nel mercato mondiale della replica e della protezione dei dati (DR&P) tra i primi cinque fornitori, più degli altri fornitori insieme e con una media superiore a quella generale del mercato. La crescita di Veeam su base annua è stata più del doppio rispetto a quella dei primi cinque concorrenti.

"Essere al primo posto nel mercato è un risultato enorme, non solo per Veeam ma per tutto il nostro ecosistema. Vogliamo ringraziare i nostri clienti e i nostri partner per aver reso tutto questo possibile," ha aggiunto Eswaran. "L'intero team di Veeam mette al primo posto il successo dei clienti e vedere questo riconoscimento è fantastico. Durante il VeeamON 2022 i partecipanti potranno conoscere la roadmap di Veeam per il resto dell'anno e per il 2023, con ulteriori innovazioni rivoluzionarie che aiuteranno i clienti ad aumentare l'efficienza e l'agilità del business, a proteggere i loro dati indipendentemente da dove risiedono e a garantire che siano ben preparati per la prossima fase della trasformazione digitale."

In occasione del VeeamON 2022, Veeam renderà noti anche i risultati del suo primo Ransomware Report. Un'indagine indipendente condotta su oltre 1.000 responsabili IT che hanno subito attacchi informatici ha rivelato che in media il 47% dei dati di un'azienda è criptato e solo il 69% di questi dati è recuperabile. L'indagine ha inoltre mostrato che il pagamento del riscatto non assicura il recupero, con il 94% degli aggressori che tentano di distruggere gli archivi di backup e con oltre la metà delle aziende che ha ammesso che i loro protocolli di cybersecurity richiedono una revisione completa o un miglioramento significativo per proteggersi dalle crescenti minacce. Nel 2021, solo il 19% delle aziende è stato in grado di recuperare i propri dati senza pagare un riscatto; l'obiettivo di Veeam è aiutare il restante 81% a fare lo stesso.

La comunità è al centro di VeeamON 2022 e mentre l'azienda si concentra sulla condivisione delle strategie con i propri clienti e partner, si impegna anche per la futura generazione di professionisti IT attraverso il suo sostegno a Girls Who Code. I partecipanti a VeeamON possono contribuire a fare la differenza per colmare il divario di genere nel settore della tecnologia. I partecipanti possono visitare il photo booth di VeeamON 2022 e scattare una foto o registrare un video per mostrare il loro impegno nei confronti della prossima generazione di professionisti dell'IT e a selezionare Girls Who Code come ente no-profit prescelto: Veeam effettuerà una donazione a loro nome.

"Noi di Girls Who Code siamo consapevoli che non è sufficiente promuovere la passione per l'informatica tra le ragazze. Dobbiamo anche costruire percorsi al fine di garantire loro un accesso paritario alle opportunità di carriera", ha dichiarato Tarika Barrett, CEO di Girls Who Code. "Siamo felici della nostra partnership con Veeam e di lavorare insieme per colmare il divario di genere nel settore tecnologico, rendendo possibile una carriera ai nostri studenti più emarginati e costruendo una forza lavoro tecnologica che sia inclusiva e rappresentativa del mondo diversificato in cui viviamo oggi."