Video Games Party e MSI presentano Videogame Legends, la storia dei videogiochi raccontata dai suoi protagonisti

Video Games Party, in collaborazione con MSI, è lieta di presentare la nascita di Videogame Legends, un progetto culturale ideato e realizzato con tanta passione verso l'industria dei videogames e che vuole raccontare i momenti più importanti del settore, dalla sua nascita sino all’evoluzione negli anni.

La nostra missione è quella di farlo ascoltando le testimonianze di coloro che hanno scritto la storia, un percorso realizzato con tantissime interviste e dedicato a tutti gli amanti dei videogame e che vuole essere, allo stesso tempo, fonte di ispirazione anche per i più giovani che sia affacciano nel nostro amato mondo dell’entertainment!

Contenuti:

È ora disponibile su Videogamelegends.it il Volume 1: la nascita dei Videogame. La puntata si è svolta all'interno dello Strong Museum di Rochester con una serie di collegamenti tramite videochiamate direttamente dalle abitazioni o uffici degli intervistati.

Oltre alla puntata sul portale, troverete le interviste di approfondimento e le biografie dei primi protagonisti:

- Steve Russell: Creatore di Spacewars! uno dei primi giochi più influenti, ha ispirato successivamente tantissimi pionieri.

- Hugh Tuck e Bill Pitts: Creatori del primo Arcade Game – Galaxy Game

- Nolan Bushnell: Il Fondatore di ATARI e creatore del primo videogame largamente distribuito "Computer Space".

- Mark H. Baer: Il figlio di Ralph H. Baer, il padre dei Videogame, creò il prototipo della prima Home Console (Brow Box, successivamente commercializzata come Magnavox Odyssey).

- Federico Faggin: Inventore del primo Microprocessore.

- Larry Rosenthal: Inventore del primo Arcade Game con tecnologia Vettoriale.

Le prossime uscite:

La prima stagione di Videogame Legends, di ben 6 puntate, avrà una pubblicazione mensile e oltre 100 interviste che verranno pubblicate in concomitanza con i temi degli episodi.

Un grazie speciale a tutti i partecipanti per la loro disponibilità e cortesia, molti dei quali ci hanno aperto, virtualmente e non, le porte della propria casa e reso partecipi dei loro bellissimi ricordi! E per noi è stato davvero un enorme onore!

Kevin Wen, MSI Italy Notebook Director, ha commentato: “Siamo davvero onorati di essere parte di questo interessante progetto dedicato alla storia dei videogame che, siamo certi, non potrà che appassionare sia coloro che hanno vissuto molte delle sue tappe fondamentali, sia i tanti ragazzi desiderosi di conoscere le origini dei videogame, che rappresentano oggi la loro passione. Il gaming è nel nostro DNA e progettare e realizzare soluzioni in grado di offrire la migliore esperienza d’uso ai giocatori di tutto il mondo è tra i nostri principali obiettivi, quindi, non potevano che sostenere con grande entusiasmo questo appassionante progetto”.