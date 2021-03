Viva Wallet annuncia una partnership con PrestaShop

Viva Wallet, la neobank pan-Europea presente in 23 paesi, e PrestaShop, una delle principali piattaforme e-commerce open source, hanno annunciato una nuova collaborazione che consentirà a migliaia di esercenti online in tutta Europa e nel Regno Unito di accettare pagamenti completamente localizzati in pochi clic, grazie al nuovo modulo Viva Wallet.

Viva Wallet for PrestaShop module offre pagamenti frictionless, senza attrito, che si adattano automaticamente all'utilizzo del cliente. I merchant che scelgono il nuovo modulo Viva Wallet, avranno un tasso di conversione più elevato grazie ai parametri di targeting locale offerti.

Ai clienti finali degli store online verrà offerta un'esperienza completamente localizzata in base alla loro posizione (lingua e metodo locale di pagamento) e alle loro preferenze (es. dispositivo, modalità di pagamento precedente). Scegliendo il modulo Viva Wallet, i negozianti non solo riceveranno la migliore soluzione di pagamento e-commerce disponibile, ma anche altri vantaggi come un conto con IBAN nazionale e una debit card business con BIN locale, con regolamento il giorno seguente e 0% di commissioni per il servizio di accettazione delle carte.

“Viva Wallet aiuta le aziende in 23 paesi ad aumentare le proprie entrate grazie all’offerta di soluzioni di pagamento attivabili istantaneamente. Il modulo Viva Wallet per PrestaShop, aiuterà gli esercenti a ottenere in tempo reale un account con IBAN nazionale, attivare l'accettazione dei pagamenti per tutti i circuiti internazionali di carte e per i metodi di pagamento locali, e ad utilizzare la carta di debito aziendale Viva Wallet, il tutto in pochi clic. Inoltre, gli esercenti online possono ridurre le commissioni di incasso fino allo 0% utilizzando il nostro modulo one-click Viva Wallet all'interno di Prestashop.”, ha dichiarato Yannis Larios, VP of Strategy di Viva Wallet.

“Siamo entusiasti di iniziare una collaborazione con Viva Wallet, un payment provider che offre piani da 0% di commissioni di accettazione grazie al suo programma di carte di debito aziendali. La nostra partnership europea aumenterà l'impronta di Viva Wallet e accelererà la sua acquisizione di nuovi merchant all'interno del nostro ecosistema open-source”, ha affermato Valerio Martelli VP of Partnership di PrestaShop.