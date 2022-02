vivo presenta Y76 5G, il nuovo smartphone della serie Y

vivo, azienda leader mondiale nel settore degli smartphone, presenta ufficialmente anche in Italia Y76 5G: lo smartphone più sottile della serie Y con uno spessore di soli 7.79mm.

In un design minimal ed elegante, Y76 5G racchiude tutte le caratteristiche di uno smartphone pensato per coloro che sono alla ricerca di un prodotto dall’ottimo rapporto prezzo-prestazioni senza compromessi sulla qualità delle caratteristiche tecniche principali: fotocamera posteriore avanzata da 50 MP, sistema Multi-Turbo che ottimizza l'utilizzo della rete, Intelligenza Artificiale, prestazioni di gioco avanzate e dissipazione del calore.

Grazie alla batteria a lunga durata da 4100 mAh e alla tecnologia vivo FlashCharge da 44 W, il nuovo vivo Y76 5G garantisce la massima affidabilità anche in caso di utilizzo intensivo dello smartphone durante il giorno. Come tutti i modelli della serie Y, Y76 5G offre un’ampia gamma di funzionalità come il supporto dual-SIM, connettività 5G veloce e un sensore di impronte digitali laterale. Y76 5G integra inoltre la nuova versione UI, vivo Funtouch OS 12, che assicura una navigazione da smartphone facile e intuitiva e un’esperienza utente fluida e piacevole grazie anche all’Ultra-Game Mode 2.0, al Nano Music Player e ad altri nuovi widget.

Fotocamera da 50 MP con funzionalità avanzate

Uno degli obiettivi di vivo è quello di progettare smartphone che, indipendentemente dai modelli, integrino componenti di qualità che rispondono alle reali esigente dell’utente finale. Ecco perché, anche Y76 5G, integra una fotocamera posteriore da 50 Megapixel, parte di un sistema a tripla fotocamera posteriore, che combinata a un’elevata potenza di calcolo e a funzionalità software intuitive consente all’utente di ottenere una resa fotografica straordinaria per uno smartphone della fascia di prezzo d’appartenenza; nella parte anteriore, Y76 è inoltre dotato di una fotocamera frontale HD da 16 MP.

A livello di funzionalità, Y76 5G supporta la modalità “Super Night Shift 2.0” per fotografie nitide e dai colori vivaci e le funzioni “Fun Shot” come la nuova modalità ritratto “Face Beauty” e “Multi-style” per realizzare scatti unici. Il sistema di stabilizzazione elettronica (EIS) e Eye Autofocus assicurano invece l’acquisizione di video nitida e ultra-stabile.

Y76 5G è equipaggiato dal processore MediaTek Dimensity 700 7nm 5G e da 8 GB di RAM, che garantiscono una rapida elaborazione delle immagini e l’esecuzione delle applicazioni senza intoppi. Oltre agli 8 GB di RAM, Y76 5G integra la funzionalità Extended RAM 2.0 che gli consente di attingere ad altri 4 GB dalla ROM. Questa memoria combinata da 12 GB permette agli utenti di passare in maniera più rapida da un'app all'altra e assicura prestazioni senza latenza. Inoltre, la capacità di archiviazione massima pari a 256 GB offre molto spazio per le app e per l’archivio delle immagini.

Eccezionale tecnologia FlashCharge da 44 W e durata della batteria bilanciata

Il nuovo Y76 5G si distingue nella sua categoria per la tecnologia di ricarica all'avanguardia. Grazie alla FlashCharge da 44 W, la batteria da 4100 mAh (TYP) può infatti essere ricaricata velocemente fino al 70% in soli 32 minuti, semplificando la gestione della carica in ogni situazione.

Design minimal grazie allo spessore ultrasottile

Y76 5G è lo smartphone più sottile della serie Y; grazie allo spessore di soli 7,79 mm e alle finiture gentili, Y76 assicura una sensazione piacevole al tatto.

“Sappiamo quali sono le funzioni essenziali per uno smartphone, le più utilizzate e quali sono le aspettative in termini di affidabilità ed è per questo che in ogni prodotto cerchiamo di introdurre tecnologie e funzionalità inaspettate. Anche Y76 5G integra innovazione che sono insolite per la fascia di prezzo in cui si inserisce il prodotto come la ricarica rapida e l’Extended RAM” – ha Lindoro Ettore Patriarca, Direttore Marketing & Retail di vivo Italia.

Prezzo e disponibilità

A partire dalla prima settimana di marzo, vivo Y76 5G sarà disponibile al prezzo di 329€ nelle colorazioni Cosmic Aurora e Midnight Space nei principali retailer di elettronica e negli store TIM e Wind3.