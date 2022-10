Wacom Intuos Manga Edition, crea fumetti e manga come i professionisti

Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Share in Reddit

Wacom e Celsys annunciano il lancio della nuova Wacom Intuos Manga Edition dedicata agli appassionati di fumetti e manga, un numero sempre più crescente di artisti che vuole creare i propri personaggi e le proprie storie ispirate all’arte del fumetto giapponese.

Questa edizione speciale comprende una tavoletta con penna Wacom Intuos S Bluetooth, due anni di licenza per l’app di disegno Clip Studio Paint Pro ed esclusivi tutorial video. I giovani artisti possono così iniziare a creare fin da subito manga e fumetti. Il nuovo pacchetto sarà disponibile online, nelle librerie e nei manga store specializzati di tutta Europa.

“Il mondo dei manga è avvincente. Molti giovani ne traggono ispirazione per iniziare a disegnare e molto spesso questo è il primo passo verso la creazione digitale,” afferma Faik Karaoglu, Executive Vice President di Wacom Branded Business. “Sappiamo che solo la giusta combinazione di hardware e software consente di iniziare subito a creare ed è per questo che abbiamo chiesto a Celsys di unirsi a noi per proporre questa nuova tavoletta con penna. Insieme crediamo che i nostri clienti adoreranno la nuova Wacom Intuos Manga Edition, grazie alla tecnologia avanzata e ai software creativi inclusi”.

La nuova Wacom Intuos Manga Edition abbina la libertà dell’inchiostro alla praticità del digitale. Insieme a Celsys Clip Studio Paint Pro, offre una serie infinita di pennelli, colori ed effetti con una qualità digitale senza pari. Con 4.096 livelli di sensibilità alla pressione e priva di batteria, la penna Wacom replica fedelmente i tratti e le linee del disegnatore, mentre i quattro tasti ExpressKey personalizzabili forniscono rapido accesso alle funzioni più spessoin uso, come il cambio di punta o strumento. Compatibile con Windows, Mac, Android e Chromebook, la Wacom Intuos Manga Edition consente all’utente di avere a portata di mano una collezione del tutto nuova di strumenti digitali.

La Wacom Intuos Manga Edition è disponibile nel Wacom estore e presso selezionati rivenditori al prezzo retail consigliato di 99,90 €.